Uomini e Donne, nota ex Dama del Trono Over spiazza: "Rinunciato al Grande Fratello"

Antonella Perini, nota ex dama di Uomini e Donne, fa una confessione spiazzante sul Grande Fratello.

Nel corso dell'ultima stagione di Uomini e Donne su Canale 5, il pubblico ha ritrovato l'ex tronista Antonella Perini, tornata a far parte del trono over del programma di Maria De Filippi. La dama ha trovato l'amore nel dating show e, superata una piccola crisi estiva, sembra che la relazione proceda al meglio. Antonella, a sorpresa, ha parlato di una proposta ricevuta da un noto programma Mediaset, ovvero il Grande Fratello.

Uomini e Donne, Antonella Perini nel cast del Grande Fratello?

Antonella Perini si è presentata nello studio di Uomini e Donne e il pubblico ha riconsciuto subito chi fosse, ovvero un'ex tronista che anni prima aveva fatto innamorare tutti per il suo carattere e la sua innegabile bellezza. La dama è diventata in pochissimo tempo una delle nuove protagoniste del trono over del dating show di Canale 5. La dama è stata notata da Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri che hanno trasformato la conquista di Antonella nella scusa perfetta per attaccasi, memori dei loro contrasti passati.

Dopo aver compreso di non poter essee compatibile con i due, Antonella che ha sparato a zero sui protagonisti Over si è aperta alla conoscenza di Luca Panont, con il quale fa ancora coppia fissa lontano dalle telcamere. Di nuovo felice e spensierata con Luca, dopo una brutta crisi che sembrava portarli alla fine della relazione, Antonella si è raccontata in una lunga intervista a Lorenzo Pugnaloni, ammettendo di aver ricevuto una chiamata importante dal Grande Fratello.

“Mi piacerebbe fare Pechino Express! Amo superare i miei limiti, uno zaino e pochi spiccioli per vincere la sfida, affrontando culture e mondi diversi. Poi parecchi anni fa ho rinunciato al Grande Fratello per gestire l’attività di famiglia quando mia nonna ha iniziato a stare male e, in seguito, non ci ho più ripensato. Sarebbe un’esperienza diversa che mi ha sempre incuriosita e so che io di certo non mi annoierei“.

Questa la confessione di Perini che ha ammesso di aver dovuto rinunciare al Grande Fratello con rammarico, forse sperando che Alfonso Signorini la noti nella rosa dei possibili candidati alla nuova edizione del reality show di Canale 5. Del resto i protagonisti di Uomini e Donne e, in generale, dei programmi di Maria De Filippi entrano spesso a far parte del cast del GF, ma non sempre la scelta si rivela di successo.

