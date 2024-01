Uomini e Donne, "Non mi fido più, non torno al centro studio per Alessandro" così Roberta stronca il cavaliere [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Roberta Di Padua mette un punto fermo alla situazione con Alessandro Vicinanza. Ecco cosa è successo!

La nuova puntata di Uomini e Donne riprende dalla fine del trono classico con l'annuncio di Ernesto Russo di voler lasciare il programma. Gemma Galgani torna al centro studio, ma anche con Orfeo le cose non vanno per il verso giusto. Ancora drammi nel trono over con Sabrina accusata da Silvio di non essere stata corretta con lui. Ma l'apoteosi delle liti arriva con il triangolo Roberta-Cristina-Alessandro, che vede il cavaliere arrampicarsi sugli specchi e negare tutto ciò che c'è stato con le due dame.

Uomini e Donne, nuovo due di picche per Gemma Galgani!

Ernesto afferma che non ha intenzione di continuare il percorso con Ida perché ha avvertito una mancanza di empatia da parte della tronista e un forte distacco da Ida e che anche il contesto del dating show Mediaset condotto da Maria De Filippi lo ha freddato. Gianni lo attacca dicendo che il contesto è sempre stato quello e che forse allora non sarebbe dovuto scendere per la tronista. Anche Ida ammette di aver avuto un distacco da lui e lascia intendere che c'è stato qualcosa che ha spinto il corteggiatore ad andare via. Russo aveva svelato poi, nel corso di alcune interviste, che la mancanza di tatto ed empatia di Ida nei suoi confronti a causa di un lutto lo hanno molto raffreddato. Nonostante alcune dame del trono over cerchino di trattenerlo, alla fine, Ernesto lascia lo studio.

Finalmente Gemma Galgani torna al centro studio, protagonista di una dinamica che la vede contrapposta ancora a Gabriella, per il cavaliere Orfeo, a cui aveva lasciato il numero. In un video del post-puntata, si mostra ancora un'interazione tra il cavaliere e la dama, che appare già molto coinvolta da lui. In studio, invece, mentre Gabriella inizia a raccontare della sua serata, la dama torinese la attacca e le dice che Gabriella si è messa in mezzo, ma interviene Barbara De Santi e le dice che Orfeo ha lasciato il numero anche a lei, quindi, non è vero che vuole frequentare una donna sola. Gabriella le rinfaccia di essere sempre molto territoriale con i cavalieri che conosce, anche se non c'è alcun motivo, visto che si stanno conoscendo.

Al suo ingresso, Orfeo chiarisce la sua posizione e ribadisce che ha piacere di conoscere diverse dame, per poter trovare una donna con cui condividere i progetti della sua vita, ma che non ha mai dato l'esclusività a Gemma, tanto che ha dato il numero anche a Sabrina. Incoraggiato dalla conduttrice del dating show, alla fine, però, Orfeo rivela anche che a lui piacerebbe uscire con Barbara, ma è molto frenato perché si aspetta un rifiuto. La dama, inizialmente, tentenna perché si sente frenata dalla differenza d'età con il cavaliere, che ha 70 anni, anche se portati benissimo, come gli conferma anche la dama. Alla fine, Orfeo liquida Gemma e Gabriella e decide di conoscere solo Barbara.

Ancora trono over al centro studio con Sabrina e un nuovo cavaliere, Francesco, con cui ha trascorso la serata e con cui ci sono stati diversi baci. La dama si dice contenta di come ha trascorso la serata, perché è stata trattata molto bene, si è sentita una principessa e che anche questa sera usciranno insieme. Silvio interviene e ricorda alla dama che si sono frequentati per alcune settimane, a dicembre, e che la dama non si è comportata bene con lui. La dama ribatte che l'ha anche chiamato sabato per dirgli che sarebbe uscita con un altro cavaliere e che, per quanto gli fosse affezionata, con lui il trasporto non era mai andata oltre. Anche Maria De Filippi conferma che la dama alla redazione ha sempre confermato che il trasporto per Silvio non ci fosse. Il cavaliere è piuttosto infervorato e dice che la dama gli aveva fatto credere tutt'altro e che lui si era sentito quasi un amante per lei. Le sue parole colpiscono Sabrina e la portano alle lacrime, anche perché la dama continua a ribattere che non è così e anche Maria De Filippi interviene e la rassicura, dicendole di concentrarsi su Francesco che, molto pacatamente, chiede al cavaliere a quale scopo tirare fuori tutto questo astio a distanza di mesi. Alla fine, Sabrina e Francesco continuano la loro frequentazione e ballano insieme.

Uomini e Donne, "Ti rivedrò al centro studio per lui?" ma Roberta è irremovibile: il no a Vicinanza!

Dopo il ballo, Maria nota una certa tristezza in Cristina Tenuta e le chiede che cosa succede: quando la dama ammette di essere molto delusa, Alessandro Vicinanza si infervora, ma la furia mariana si abbatte su di lui: la padrona di casa ricorda al cavaliere che non ha saputo pesare le parole e ha sbagliato. Quando anche Ida Platano si intromette nella discussione, per dire la sua, ma il cavaliere attacca anche lei, dicendo che si dovrebbe vergognare perché in un'esterna con Sergio ha permesso che il corteggiatore lo offendesse e lo chiamasse medriocre. Tra i due scoppia un furioso litigio, che spinge Cristina a dichiarare che allora è ancora più convinta che Vicinanza l'ha usata. Si inserisce Renata nella questione e svela che durante un ballo il cavaliere le ha fatto capire che è realmente interessato a Roberta. Il cavaliere svela che è vero, ma che non ha intenzione di avvicinarla perché non vuole ferirla. Gianni interviene e ricorda che però quando la dama era fuori dal programma non si era minimamente curato di lei, ma Alessandro ribadisce che stava conoscendo Cristina e voleva vedere come andasse con lui.

Tina si intromette e continua a difendere il cavaliere, affermando che non sta sbagliando nulla. Roberta nel frattempo si intromette e ricorda che i due si sono scambiati un bacio molto "sentito", così lo ha definito il cavaliere e che non era un bacio come gli altri. Il cavaliere, però, nega che intendesse altro, ma che intendeva che era un bacio molto fisico. Di fronte a queste parole, sia Roberta sia Maria sono senza parole e ancora una volta è palese che Vicinanza si sia comportato in maniera leggera. La dama svela anche che il cavaliere aveva anche parlato con il figlio e gli aveva detto che sentiva la mancanza di Roberta. Cristina a queste parole si infuria ancora di più e continua a sostenere che tutto l'intento del cavaliere era solo quello di volerla "conquistare" come un trofeo. Il cavaliere si infervora e continua a negare tutto ciò che è, invece, palese a tutti, come sottolinea anche Gianni.

Intanto, Cristina non riesce a trattenere le lacrime, mentre Gianni e Alessandro si urlano contro, e anche la padrona di casa lo nota: la dama ammette che si sente presa in giro e ammette che anche se inizialmente non aveva interesse per lui, poi si era lasciata andare, ma che l'interesse di Alessandro è sempre stato Roberta e che lui aveva ripiegato su di lei, ma aveva sempre avuto interesse per Roberta. Quest'ultima invece si dichiara totalmente disinteressata a lui, perché è delusa da ciò che ha visto e non gli crede più. Quando Maria De Filippi le chiede se la rivedrà al centro studio con il cavaliere, Di Padua risponde con un secco "no".

