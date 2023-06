Uomini e Donne, Nicole Santinelli su Carlo Alberto Mancini: "Non so perché si è comportato così..."

Gossip TV

Intervistata, l'ex tronista di Uomini e Donne, Nicole Santinelli, ha svelato cosa pensa del comportamento della sua ex scelta, il corteggiatore Carlo Alberto Mancini. Vediamo insieme cosa ha detto.

L'ultima coppia a lasciare il dating show di Uomini e Donne, programma di Canale5 condotto da Maria De Filippi, è stata quella formata da Carlo Alberto Mancini e Nicole Santinelli.

Uomini e Donne, Nicole sulla rottura con Carlo: "Non mi spiego perché..."

Dopo che il 27 maggio, con una diretta Instagram, Carlo Mancini ha annunciato la fine della storia con Nicole Santinelli, si sono sollevate diverse polemiche, sia per l'ennesima coppia scoppiata dopo poche settimane, sia per le modalità dell'annuncio, a detta di molti eccessive e inopportune, così come sono giunti diversi attacchi da volti del programma, come Roberta Di Padua, a cui l'ex tronista ha risposto. La stessa Nicole ha espresso il suo scontento. Ora, in una nuova intervista per Tvpertutti.it, ha rivelato cosa davvero pensa della rottura con Carlo. Nicole ha dichiarato che non vuole parlare della fine della storia con l'ex corteggiatore, perché vorrebbe tenere i dettagli più intimi e personali per sé. Ma, ci tiene a chiarire un punto:

"Posso dire che non mi sarei mai aspettata molta più maturità e gestire la cosa in maniera diversa, più comunicazione proprio tra me e Carlo, piuttosto che una comunicazione così in diretta...Questo mi è dispiaciuto, non me lo aspettavo. Sinceramente non so il motivo per cui ha deciso di fare una diretta dopo 20 minuti che ci eravamo lasciati per comunicarlo. O meglio, quello che gli do non mi sento di esprimerlo, perché non è sicuramente positivo, come ho detto anche lui era l'ultima cosa che mi sarei aspettata e no...io non avrei mai fatto lo stesso, ci tenevo a comunicarlo a tutte le persone che ci hanno seguito, l'avrei fatto con i giusti tempi o con il giusto modo, anche in sua presenza, però così non è stato...Perciò, ho dovuto usare anche io un metodo che non mi piaceva e che non mi appartiene, ovvero fare un video."

