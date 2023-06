Uomini e Donne, Nicole Santinelli e Andrea Foriglio: l'ex tronista chiarisce come stanno le cose

Gossip TV

Dopo la rottura con il corteggiatore Carlo Alberto Mancini, con cui ha lasciato Uomini e Donne, Nicole Santinelli chiarisce anche come stanno le cose con Andrea Foriglio. Vediamo insieme cosa ha dichiarato.

Il trono di Nicole Santinelli è stato l'ultimo a concludersi e a segnare l'addio per questa stagione del dating show di Uomini e Donne, appuntamento del pomeriggio di Canale5 condotto da Maria De Filippi. E, a poche settimane dall'uscita della tronista con il corteggiatore sua scelta, Carlo Alberto Mancini, la loro storia è già naufragata.

Uomini e Donne, Nicole Santinelli su Andrea Foriglio: "Se lo sentirò in futuro?"

Il 27 maggio, attraverso una diretta Instagram, Carlo Alberto Mancini aveva rivelato che tra lui e Nicole la relazione si era chiusa: la lontananza e una visione diversa dell'amore le motivazioni principali. Tuttavia, sulla rottura si era posata l'ombra di un terzo incomodo, la non scelta di Nicole, l'ex corteggiatore Andrea Foriglio, il quale a sua volta aveva però chiarito di non aver sentito, né visto la tronista dopo l'addio nel programma.

Dopo diversi rumors e insinuazioni, arrivano le parole della diretta interessata su Foriglio: intervistata da Lorenzo Pugnaloni per TvPerTutti.it la tronista ha voluto chiarire in che rapporti è con Foriglio e, soprattutto, se in futuro ha in mente di iniziare una frequentazione con lui:

"Per quanto riguarda Andrea, no, non ho assolutamente intenzione di sentirlo o di andare a cercarlo, perché sono in un momento della vita in cui voglio pensare solo a me stessa, come ho sempre fatto...anzi, non lo faccio neanche con fatica, mi rimane molto facile ed è il modo per essere felice il più possibile, perché appunto non ho nessuna persona che magari potrebbe distruggere questo equilibrio."

L'ex tronista ha voluto chiarire che, al momento, le sue energie saranno spese per continuare a crescere in ambito lavorativo e realizzare uno dei suoi sogni: aprire un rifugio per animali abbandonati, ma anche un agriturismo:

"Sto pensando di lavorare anche su questo, anche se ci sto andando molto piano perché gli impegni lavorativi e di casa sono già tanti."

