Uomini e Donne, Nicole Santinelli contro Carlo Alberto: "Mi aspettavo un'altra persona. E Maria De Filippi..."

L'ex tronista di Uomini e Donne Nicole Santinelli è tornata a parlare della relazione con Carlo Alberto Mancini, rivelando anche un inedito retroscena su Maria De Filippi. Vediamo cosa ha detto!

Dopo la fine della sua relazione con Carlo Alberto Mancini, l'ex tronista di questa edizione di Uomini e Donne, Nicole Santinelli ha rilasciato un nuova intervista in cui ha svelato altri particolari sul suo percorso nel dating show di Canale5.

Uomini e Donne, Nicole Santinelli si scaglia contro Carlo Alberto Mancini

Intervistata da Mio, l'ex tronista ha rivelato che, se potesse tornare indietro, uscirebbe dal programma da single, senza scegliere nessuno. La sua relazione con Mancini è terminata a fine maggio, in maniera abbastanza singolare, con l'ex corteggiatore che svelava la rottura sui social a poche ore dalla decisione di lasciarsi. Tra le motivazioni, poi spiegate da Nicole c'era quella che Carlo non è stato sincero come diceva.

Un concetto ribadito anche nella nuova intervista, insieme a un racconto più dettagliato su come sia finito tutto:

"Ci siamo visti per parlare, gli ho detto che non provavo ancora un sentimento profondo e che non sapevo se avrei potuto provarlo. Lui ha risposto che capiva, lo accettava e ci siamo lasciati bene. Dopo 20 minuti era sui social che piangeva disperato. Questo mi ha deluso: mi aspettavo un'altra persona, credevo che avessimo raggiunto un grado di confidenza tale da poterne parlare tra di noi."

L'ex tronista ha anche ammesso che, per lei, il tempo trascorso nel programma non è stato sufficiente per permetterle di approfondire la conoscenza con il corteggiatore:

"Non basta mezz'ora a settimana per tre mesi e mezzo per capire chi hai di fronte. In questo modo conosci solo i lati che l'altro vuole farti vedere, poi, fuori ci si conosce davvero. E non c'è nessuno a imboccarti come faceva Maria con Carlo, allora, le cose cambiano."

Nicole, infatti, ha avuto l'impressione che molte delle interazioni con Mancini fossero mediate dalla conduttrice e che solo grazie a lei il corteggiatore aveva fatto dei passi avanti nei suoi confronti. L'ex tronista ha svelato che, oggi, non sente più nessuno del programma e che ha scoperto che Carlo Alberto aveva già cercato di entrare nel programma in un'altra occasione. Che ci sia la possibilità di vederlo sul trono per la prossima stagione?

Secondo Nicole "Carlo avrebbe parlato di cavalcare l'onda. Infatti da quel che so si è trasferito a Roma". Per scoprire se sarà uno dei nuovi tronisti non ci resta che aspettare le registrazioni di fine agosto.

