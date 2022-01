Uomini e Donne, Nicola Vivarelli: ''Continuo a sentire Gemma Galgani e…''

Gossip TV

Nicola Vivarelli, ex volto di Uomini e Donne, fa una confessione inaspettata su Gemma Galgani.

Nicola Vivarelli è stato uno dei volti più chiacchierati di Uomini e Donne a causa del corteggiamento a Gemma Galgani. Il giovane ex cavaliere è tornato a parlare della protagonista del Trono Over, rivelando di essere ancora in contatto con lei.

Uomini e Donne, cosa c’è tra Gemma e Sirius?

Nicola Vivarelli ha fatto il suo ingresso a Uomini e Donne sotto lo pseudonimo di Sirius, pronto a corteggiare Gemma Galgani nonostante la notevole differenza d’età. Tra alti e bassi, critiche amare e polemiche feroci, Nicola ha frequentato Gemma per un breve periodo prima di dirle addio. La love story non è decollata ma Nicola e Gemma hanno stretto un bel legame, tanto che l’ex cavaliere ha ammesso di continuare a sentirla in amicizia.

"Se sono andato a corteggiarla è perché a me piaceva dal punto di vista intellettuale. Per le festività ci siamo sentiti […] La mamma c’è l’ho, era un’attrazione diversa quella per Gemma. Spesso l’amore platonico viene definito privo di passione”, ha raccontato Nicola ai microfoni di RTL 102.5 News. Mentre Gemma ha scaricato Stefano, accolto alla corte di Nadia che invece trova il romano molto interessante, Vivarelli ha confidato di aver intrapreso un nuovo flirt: “Mi sto frequentando con una persona che è stata ospite da voi, ci stiamo sentendo, sono ancora single e la cosa è in fase di costruzione. È bionda”.

Chi sarà la nuova conquista di Nicola? Il bel marinaio ha fatto sapere di voler prendere parte alla nuova edizione de L’Isola dei Famosi, che sarebbe per lui un’esperienza unica e una bella prova di coraggio. Ilary Blasi potrebbe valutare la candidatura di Vivarelli, dato che l'ex cavaliere vanta un seguito folto di fan nonostante sia lontano dallo studio di Maria De Filippi ormai da anni.

