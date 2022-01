Uomini e Donne, Gemma Galgani scarica Stefano: Nadia ne approfitta!

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, in studio scoppia il caos mentre Gemma Galgani rifiuta di continuare a conoscere Stefano.

La nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, ci mostra una situazione molto tesa in studio. Mentre Gemma Galgani chiude con Stefano, commuovendosi poi per le immagini del matrimonio di Angela Paone e Antonio Stellaci, la dama Marika Geraci si scaglia contro Armando e ammette di essere molto presa da Diego, che finisce invece nel mirino di Jessica. La ciliegina sulla torta? Continua la discussione tra Elena e Biagio Di Maro, che fa piangere la dama.

Uomini e Donne: caos in studio, tutti contro tutti!

Dopo aver discusso con Armando Incarnato nell’ultima puntata di Uomini e Donne, accusandolo di voler andare a L’Isola dei Famosi, Marika Geraci incontra Diego con il quale ha intrapreso una conoscenza. Nella conversazione si intromette Jessica, che ha chiuso con Diego dopo un corteggiamento serrato con tanto di presentazioni in famiglia. Nonostante le polemiche che si scatenano in studio, derivata dal fatto che Diego e Marika sono considerati falsi, la dama siciliana insiste nell’affermare che la relazione sta procedendo piuttosto bene. La discussione si allarga, coinvolgendo anche Armando Incarnato che ha ammesso di aver sentito Diego parlare molto male di Marika in camerino, per poi concludersi con l’ennesimo faccia a faccia tra Biagio Di Maro ed Elena, che lascia il parterre femminile del Trono Over in lacrime.

Passiamo poi a Gemma Galgani, che ha deciso di dare un’opportunità a Stefano e lo ha raggiunto al mare per il loro primo appuntamento. In esterna, la dama torinese si mostra piuttosto fredda e si rifiuta di baciare il cavaliere. In studio, Gemma mette in chiaro di non sentirsi attratta da Stefano, che ci rimane male ma si consola con Nadia, che mostra un certo interesse per il cavaliere romano. L’ultima parte della puntata è dedicata all’emozionante racconto del giorno delle nozze di Angela Paone e Antonio Stellaci, che hanno deciso di sposarsi pochi mesi dopo aver lasciato insieme lo studio di Uomini e Donne.

Tutti sono molto emozionati per il lieto evento, in particolare Gemma si lascia andare alle lacrime, forse pensando anche a tutto ciò che le è accaduto nelle ultime settimane, che decisamente non fa sperare in un lieto fine. Angela e Antonio entrano in studio accolti da un caloroso applauso, per raccontare le emozioni vissute e come procede la loro storia d'amore.

