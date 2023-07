Uomini e Donne, Natalia Paragoni risponde a tono agli haters che l'accusano di esibizionismo

Gossip TV

L'ex volto di Uomini e Donne, Natalia Paragoni è stata accusata dagli haters di esibizionismo. Ecco come ha risposto!

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta sono in attesa della loro prima figlia: l'annuncio è stato dato dalla coppia di Uomini e Donne qualche mese fa e da allora i due hanno spesso condiviso momenti importanti della gravidanza sui social. In particolare, Natalia ha pubblicato recentemente un post in cui il suo pancione è in bella mostra, ma a quanto pare lo scatto ha provocato una bufera di commenti negativi da parte degli haters. Ma come avrà risposto? Vediamolo insieme!

Uomini e Donne, Natalia Paragoni zittisce gli haters sull'accusa di esibizionismo

Nello scatto pubblicato sui social, Natalia Paragoni si era mostrata mentre era al concerto Love Mi a Milano, l'evento di beneficenza organizzato da Fedez, con indosso un outfit total white che evidenziava la rotondità della sua pancia. L'ex volto di Uomini e Donne è apparsa sorridente e serena, perfettamente a suo agio con il suo corpo e orgogliosa di sé stessa. Tuttavia, sotto il post i soliti haters non hanno potuto fare a meno di criticare e di insultarla pesantemente, accusandola di voler solo esibire la sua pancia. Tra i commenti più diffusi c'erano frasi come:

"Quanto esibizionismo nel mostrare sempre la pancia...Potevi andare nuda, sarebbe stato lo stesso...Vergognati"

Ma a questi insulti e queste nemmeno troppo velate accuse, Paragoni ha deciso di rispondere a tono, pubblicando poco dopo una storia Instagram nella quale forniva agli haters di turno...un consiglio alquanto particolare, ma che ha sicuramente contribuito a smorzare la situazione. Con molta ironia, infatti, l'ex volto del dating show di Maria De Filippi ha consigliato ai suoi haters di "rilassarsi" e magari svagarsi, piuttosto che pensare a lei, accompagnando il suo consiglio con diverse emoji, come il simbolo della pace e una colomba:

"Ma sotto il mio post è successo un macello. Vi consiglio di fare un po' più di sesso, fa sempre bene. Vi sentirete più leggeri"

