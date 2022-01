Uomini e Donne, ''Gemma Galgani basta prenderci per il c**o'': Tina Cipollari esplode

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda su Canale5, Gemma Galgani rimprovera Stefano per non averla cercata e scatena la furia di Tina Cipollari.

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Ida Platano e Diego Tavani hanno un confronto e il cavaliere romano sente di poter chiudere con il passato. Armando Incarnato è furioso con Gloria, che lo ha nuovamente scaricato, mentre Gemma Galgani finisce nel mirino di Tina Cipollari. Il tronista Matteo Ranieri cerca un confronto con Denise, dopo averla vista lasciare lo studio in lacrime.

Uomini e Donne, Gemma Galgani rifiuta Stefano ma pretende che…

La nuova puntata di Uomini e Donne vede come primo protagonista Armando Incarnato che, dopo essersi scontrato furiosamente con Gloria accusandola di essere stata falsa nei suoi confronti, ha ricontattato la dama per scusarsi per i suoi modi bruschi. Da lì, i due hanno ripreso a sentirsi e sono usciti insieme a cena, sebbene Gloria si fosse impegnata a frequentare Francesco. In studio, la dama ammette di voler approfondire con Francesco al momento e Armando l’attacca, dichiarando che ha fatto intendere ben altro. Nel frattempo, Stefania ha ammesso di non voler continuare a conoscere Incarnato perché ha dei dubbi, lasciando il partenopeo con l’amaro in bocca.

Tocca poi a Ida Platano che è uscita con il nuovo cavaliere Fabrizio, ma purtroppo tra loro non è scattata la scintilla. Diego Tavani prende la parola, per chiarire che nei confronti di Ida sente ancora che la situazione non si è stabilizzata, non avendo ricevuto delle risposte concrete dalla dama bresciana: “Te lo chiedo come favore. Se io non ho da parte tua una reale chiusura, io non riesco ad andare avanti”. Mentre Ida conferma di aver superato la questione, Gemma Galgani si è mostrata molto ferita dalla scelta di Stefano, di gettarsi immediatamente tra le braccia di Nadia dopo il suo rifiuto. In studio si scatena il caos, Tina Cipollari accusa Gemma di aver scaricato il cavaliere e poi creato una polemica dal nulla: “Io sono stanca di essere presa per il c**o, l’esterna l’abbiamo vista tutti. Ma ti rendi conto? Hai detto che tra voi non ci poteva essere niente, e oggi rimproveri lui, che doveva mandare un messaggio ad una donna che lo ha scaricato”.

Nonostante le parole di Tina, la torinese continua ad attaccare Stefano e rimprovera al romano di essere sparito nel nulla. “Gemma tu hai ferito il mio orgoglio maschile, ci sono rimasto male e la pagina io non la volto, la strappo del tutto. Lei mi piace moltissimo come persona, non vuol dire che io non le voglia bene”, ha spiegato Stefano. La dama torinese viene attaccata su tutti i fronti mentre Stefano ha chiesto il numero di Nadia, che ci tiene a chiarire che il cavaliere non rientra nei suoi canoni ma lo trova molto simpatico, dunque non c’è un vero interesse. Si passa poi al Trono Classico con il confronto tra Matteo Ranieri e Denise, che ha abbandonato la puntata in lacrime, vedendo il tronista molto preso da Federica. Quest'ultima è furiosa sia per le parole di Denise, che l'ha giudicata senza conoscerla, sia perché Matteo ha scelto di non vederla per rassicurare un'altra donna.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.