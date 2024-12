Uomini e Donne, Michele Longobardi confessa: "Nonostante la separazione dei miei, sono riuscito a..."

Gossip TV

Michele Longobardi, attuale tronista di Uomini e Donne, ha raccontato al magazine ufficiale del programma la sua esperienza con le feste. Ecco cosa ha rivelato.

Michele Longobardi è uno degli attuali tronisti del trono classico di Uomini e Donne. Dopo aver corteggiato Manuela Carriero lo scorso anno, ha deciso di rimettergi in gioco e cercare l'amore nel dating show di Maria De Filippi, in onda tutti i pomeriggi, dal lunedì al venerdì su Canale5. In un'intervista al magazine ufficiale della trasmissione, Michele ha raccontato come vive l'esperienza delle feste e che ricordi ha della sua infanzia legati a questo periodo.

Uomini e Donne, Michele Longobardi confessa: "Anche se i miei hanno divoriziato, io..."

Dal carattere burlone e allegro, Michele ha deciso di diventare tronista di questa edizione di Uomini e Donne: al momento, nel suo percorso sta conoscendo - tra alti e bassi - tre corteggiatrici: Amal, Veronica e Mary. Riuscirà a trovare l'amore con una di loro? In attesa della sua scelta, al magazine ufficiale del programma, il tronista ha rivelato alcuni retroscena della sua infanzia e del periodo di Natale.

Nonostante la separazione dei genitori, Michele ha rivelato di aver sempre vissuto con serenità il periodo di Natale: "Ho sempre festeggiato, una volta con la famiglia di mio padre e una volta con quella di mia madre. Sono entrambe famiglie molto unite e calorose, con loro ho buoni rapporti. Ridiamo e scherziamo insieme. Amo moltissimo il Natale, mi ha sempre dato una sensazione di calore umano".

Parlando di un ipotetico regalo che la sua futura dolce metà potrebbe fargli, Longobardi ha ammesso che non vorrebbe nulla di materiale, ma la possibilità di costruire qualcosa di concreto insieme, di vivere una storia d'amore piena di serenità. Inoltre, si augura che anche con il passare degli anni, la sua famiglia continui a restare unita: "Vorrei che non smettessimo di riunirci e festeggiare tutti insieme. E' una tradizione che mi auguro non svanisca mai. Tante e lunghissime tavolate: cugini, nipoti, tante urla e risate diciamo".

Uomini e Donne Anticipazioni: chi sceglierà Michele Longobardi?

Dalle ultime puntate, è emerso che Michele è ancora diviso tra Mary, Amal e Veronica. Quest'ultima, in particolare, ha abbandonato il ruolo da corteggiatrice diverse volte, ma è poi sempre ritornata sui suoi passi, anche grazie all'intervento del tronista. Tuttavia, stando alle ultime anticipazioni, fornite da Lorenzo Pugnaloni, le registrazioni sul trono di Michele mostrano che tra il tronista e la corteggiatrice ci sarà un nuovo sviluppo.

Michele, infatti, riceve una visita in camerino da Veronica. Dopo l’incontro, si vede anche l’esterna con Amal, ma Michele sembra ancora indeciso su quale delle corteggiatrici concentrare la sua attenzione, rendendo il suo percorso ancora incerto.

La situazione si fa più tesa quando Veronica scoppia in lacrime e, visibilmente emozionata, Michele la prende per mano e la accompagna fuori dallo studio, cercando di consolarla e mostrando una certa preoccupazione per il suo stato emotivo. Dato che i due non sono più rientrati, non è dato sapere quale sia stato l'esito del loro confronto lontano dalle telecamere.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne