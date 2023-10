Uomini e Donne, Michele Longobardi accusato di aver preso in giro Manuela: "Ridicoli"

Gossip TV

Nel corso dell'ultima registrazione di Uomini e Donne, Manuela Carriero ha deciso di eliminare Michele Longobardi: il corteggiatore campano è finito sotto accusa per aver sfruttato il programma solo per la visibilità.

Nel corso dell'ultima registrazione di Uomini e Donne, Manuela Carriero ha deciso di eliminare Michele Longobardi, dopo che quest'ultimo ha definito la tronista pugliese "moscia" e priva di personalità.

Uomini e Donne, Michele Longobardi: "Ho fatto un percorso emotivamente coerente nel suo sviluppo"

Sembra che il fatto sia avvenuto durante l'ultima esterna e che Manuela si sia convinta in studio che le parole di Michele non sembravano affatto quelle di corteggiatore preso da lei. Il 27enne originario di Castellammare di Stabia, su Instagram ha lanciato una frecciatina social poco dopo la registrazione in cui avvenuto la sua eliminazione. "Conversazioni costruttive che non tutti sono in grado di affrontare" , ha scritto Michele riferendosi al confronto avvenuto con Manuela. Ma non è finita qui. Dinanzi alle accuse di alcuni telespettatori di aver finto un interesse verso la tronista solo per avere visibilità mettendosi al centro spesso dell'attenzione, l'ex corteggiatore ha risposto:

"Siete ridicoli. Esprimete giudizi senza senso su dinamiche che non avete neanche ancora visto. Ho fatto un percorso emotivamente coerente nel suo sviluppo (una cosa chiara per chi vede le cose con criterio) e sono stato solo un mese perché ho detto tutto con sincerità, il contrario di chi vuole rimanere per visibilità."

Al settimanale Uomini e Donne Magazine, Michele aveva raccontato di essere pronto per una relazione seria:

Sono single da esattamente un anno...adesso mi sento veramente pronto per un rapporto serio. E non lo dico per fare retorica. Voglio una relazione seria. Una storia a distanza? Dopo qualche tempo questa distanza dovrebbe essere colmata. Se una ragazza mi piace davvero sono disposto a intraprendere una storia con una persona che abita in un'altra città anche se l'ideale sarebbe convivere.

