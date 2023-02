Uomini e Donne, Michela Russo, con cui Riccardo Guarnieri ha avuto una breve frequentazione, è un volto noto del programma

Gossip TV

Negli ultimi giorni, Riccardo Guarnieri e la dama Michela Russo hanno fatto parlare di loro durante le puntate di Uomini e Donne. Ma, sembra che Michela sia un volto già noto al programma. Vediamo insieme cosa sappiamo.

A Uomini e Donne, nelle ultime puntate Michela Russo, dama del parterre del trono over, e Riccardo Guarnieri sono stati i protagonisti di una brevissima, ma chiacchierata conoscenza. A quanto pare, Russo non è un volto nuovo del programma, ma una vecchia conoscenza del dating show di Canale 5.

Uomini e Donne, Michela Russo è una vecchia conoscenza del programma

Intervistata dal magazine del programma di Maria De Filippi, la dama ha raccontato perché ha deciso di entrare nel parterre del trono over e che riguarda alcuni cambiamenti per migliorare la sua vita, iniziando a vivere più per sé stessa e facendo ciò che ama davvero. Nell'intervista, Michela Russo ha rivelato che lei ha già preso parte alla trasmissione, ben 18 anni fa, come corteggiatrice di uno storico ex tronista, Diego Conte.

All'epoca, la dama era una giovane diciottenne, iscritta all'ultimo anno di liceo, ma non riuscì a conquistare il cuore del tronista. Così, a distanza di quasi 20 anni, ha deciso di rimettersi in gioco e tornare nel programma, dato che già all'epoca, l'esperienza fu per lei molto piacevole. Inoltre, lavorando come giornalista sportiva, la dama è certamente abituata alle telecamere e infatti Michela Russo non si mostra certo timida o spaventata da quelle dello studio.

Proprio a causa del suo lavoro, la dama ha ricevuto diverse accuse da parte dei cavalieri del parterre, di voler cercare solo attenzioni: tra tutti, contro di lei si è scagliato Armando Incarnato, protagonista di numerose liti con Gianni Sperti, ma anche Alessio e lo stesso Riccardo Guarnieri ha deciso di chiudere la conoscenza, proprio a causa dei dubbi sulle reali intenzioni della dama.

