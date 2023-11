Uomini e Donne: "Mi piace molto Raffaella, l'ho notata subito per la sua grinta", parla una discussa dama

Gossip TV

Roberta Di Padua si sbilancia sulla giovane corteggiatrice di Uomini e Donne.

Raffaella Scuotto è una delle corteggiatrici del tronista Brando Ephrikian. A commentare il suo percorso ci ha pensato la discussa dama Roberta Di Padua che, intervistata dal settimanale ufficiale di Uomini e Donne, ha speso parole di stima e affetto nei confronti della ragazza.

Roberta Di Padua e le parole su Raffaella Scuotto

La dama Roberta Di Padua ha rilasciato una lunga intervista al magazine di Uomini e Donne in cui ha colto l'occasione anche per dire la sua su Raffaella Scuotto, la giovane corteggiatrice di Brando Ephrikian:

Mi piace molto Raffaella: l'ho notata subito per la sua grinta. Abbiamo avuto un piccolo scambio di battute in studio durante il quale le ho fatto i complimenti e le ho detto di credere sempre in ciò che sente e di lasciar perdere i giudizi altrui. Le ho anche detto che la "zia" è sempre qui, perché quando si tratta di ragazze così giovani io mi sento tanto la loro zia.

Leggi anche Marcello Messina punge Roberta Di Padua

Per chi non lo sapesse, anche Raffaella ha rilasciato un'intervista al settimanale di Uomini e Donne in cui ha rivelato che da grande vorrebbe essere come Roberta:

Un complimento detto da una donna vale sicuramente più di un complimento fatto da un uomo quindi, se dovessi scegliere, senza dubbio preferisco la stima delle donne. D'altronde il desiderio degli uomini lascia il tempo che trova e può anche durare molto poco a volte.

Scopri le ultime news sui protagonisti del trono classico e trono over di Uomini e Donne.