Uomini e Donne: "Mi dispiace per Ida, ma io al posto di Pierpaolo avrei fatto anche peggio", parla Marika Abbonato

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Marika Abbonato, commenta il percorso sul trono di Ida Platano e il comportamento assunto da Mario Cusitore e Pierpaolo Siano.

Marika Abbonato è stata una delle protagoniste dell'ultima stagione di Uomini e Donne. Intervistata da Lorenzo Pugnaloni per Casa Lollo, l'ex corteggiatrice di Daniele Paudice ha commentato la scelta del tronista campano, che è ricaduta su Gaia Gigli, e il trono di Ida Platano.

Marika Abbonato rompe il silenzio sul trono di Ida Platano

A poche ore dalla messa in onda della scelta di Daniele Paudice, Marika Abbonato ha rilasciato una lunga intervista a Casa Lollo in cui ha fatto un bilancio della sua breve ma intensa esperienza a Uomini e Donne. Intervistata da Lorenzo Pugnaloni, l'ex corteggiatrice ha spiegato i motivi che l'hanno spinta a partecipare al dating show di Maria De Filippi rivelando di esserci rimasta molto male per alcune critiche ricevute durante il suo percorso:

Ho fatto un casting per entrare proprio nel programma. Mi hanno chiesto se avessi visto il nuovo tronista, io ho detto di no e allora mi hanno fatto vedere il suo video, io così su due piedi ho detto che mi sembrava un bel ragazzo, maturo, ma non potevo dire di più non conoscendolo e poi mi hanno fatto scendere per lui subito.

Il bacio? Era la quarta esterna e in quel momento ce la siamo sentita entrambi, è stato lui a baciarmi e io ho ricambiato. C’è stata solo una cosa che mi è dispiaciuta: penso che una madre, che ha un bambino a casa che la guarda non dovrebbe fare o dire determinare cose di altre donne [...] Mi aspettavo anche che qualcuno del parterre mi difendesse...

Chiuso il capitolo Daniele, che ha scelto di concludere il suo percorso a Uomini e Donne insieme alla corteggiatrice Gaia Gigli, Marika ha commentato il percorso di Ida Platano e il triste epilogo che ha avuto. Per chi non lo sapesse, la tronista ha deciso di abbandonare il trono per i numerosi problemi riscontrati con i suoi corteggiatori Mario Cusitore e Pierpaolo Siano:

Mi dispiace per come sia finito il trono di Ida perché non sono cose belle, ci è rimasta molto male però l’avevamo capito tutti che lei fosse più propensa verso Mario e mi è dispiaciuto anche per Pierpaolo perché lui l’ha corteggiata come ogni donna vorrebbe, quindi non biasimo la sua reazione all’ultimo confronto, si è sentito preso in giro e io avrei fatto anche peggio. Mi dispiace per lei, ma se lo doveva aspettare, nei suoi panni lo avrei eliminato molto prima. Mi dispiace, ma ci è andata dentro con i suoi piedi, lui si era già comportato così in precedenza.

