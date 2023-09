Uomini e Donne, Mauro Faettini e Lisa Palugan: "Vorremo ritornare in trasmissione ma non vogliamo elemosinare nulla"

Gossip TV

La coppia si è conosciuta nel dating show di Uomini e Donne ed è convolata a nozze nel 2021 ma non sono stati più invitati nello studio di Canale 5. In una diretta social con Fralof, hanno fatto un appello.

Mauro Faettini e Lisa Palugan si sono conosciuti nel dating show di Uomini e Donne coronando il loro sogno d'amore il 14 luglio 2021 quando i due ex protagonisti del trono over hanno deciso di convolare a nozze.

Uomini e Donne, Mauro e Lisa "snobbati" dalla redazione? L'ex dama: "Non ci hanno chiamati a settembre per parlare del matrimonio"

Quella di Mauro e Lisa è sicuramente una delle storie d'amore che i telespettatori del programma di Maria De Filippi hanno più amato e, in una diretta Instagram con Fralof, hanno espresso un certo rammarico per non essere stati più invitati nello studio del dating show che in occasione del loro matrimonio ha realizzato un video condiviso sul sito ufficiale.

"Non mi è piaciuto che non ci hanno chiamati a settembre per parlare del matrimonio - ha dichirato Lisa - ce lo aspettavamo. Mi piacerebbe ritornare in trasmissione e raccontare un po’ della nostra storia, anche per essere un esempio. Sei anni non sono pochi e sarebbe carino raccontarci. Facciamo una piccola richiesta a Maria, il video che ci hanno fatto è stato bellissimo, li ringraziamo tantissimo. Non mi piace elemosinare l’attenzione di nessuno, se avranno piacere di contattarci…Ci chiamano due/tre volte l’anno, sono molto carini."

Mauro ha parlato del dating show specificando che molte persone continuano ad essere presenti nel programma solo per avere visibilità e non con lo scopo di trovare l'amore.

"Secondo me dovrebbero tagliare le persone che vanno lì tanto per…Non faccio nomi, ma sono sia uomini che donne. Qualcuno va lì per visibilità, penso si veda anche da fuori. Puoi uscire e continuare fuori, invece restano lì per questo parlo di visibilità. Ritornano perché si sta bene lì, è bello star lì. Un po’ di visibilità fa piacere. A tutti fa piacere essere riconosciuti per strada. Anche dopo sei anni ci riconoscono, ma non abbiamo mai cavalcato l’onda. Io non rimarrei mai sette anni lì."

Un discorso condiviso anche dall'ex dama:

"Un pochino mi dà la sensazione che non vadano lì veramente per l’obiettivo della trasmissione. Per quanto riguarda le donne, tolto Gemma che per me fa parte del programma, gli uomini alla vista di belle donne trovavano sempre mille scuse, c’era sempre qualcosa che non andava. E lì il dubbio ti viene. Riguardo Gemma, non vedo perché una non possa a prescindere dall’età andare…Lei fa parte della trasmissione, senza Gemma il programma perderebbe un pochino, è come una madrina. Non è stata molto fortunata, molte volte è stata anche presa in giro. Noi glielo auguriamo che possa arrivare per lei un’amore perché se lo merita, è una bella persona. Come lo auguravo ad Ida ed è arrivato finalmente. Ho letto che sarebbe ritornata Barbara e che fosse nuovamente presente Roberta. Non ci saranno né Riccardo né Armando. Forse va bene per il programma in termini di audience avere personaggi come loro. L’obiettivo della trasmissione però è trovare l’amore, noi siamo stati fortunati."

