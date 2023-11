Uomini e Donne, volano stracci in studio ma a conquistare sono Marcello e Jasna al centro studio! [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, tra le solite polemiche e liti, fa sognare l'intesa tra Marcello e Jasna al centro studio.

Oggi a Uomini e Donne, nella puntata andata in onda su Canale5, il dating show targato Mediaset è animato dall'ennesima discussione tra Maurizio, Gemma ed Elena. Marcello e Yasna commuovono tutti al centro studio con la loro storia, che sembra proseguire sempre più a gonfie vele.

Uomini e Donne, volano stracci in studio, ma Marcello e Jasna conquistano più delle polemiche!

Maria De Filippi chiede a Maurizio di sedersi al centro studio e manda in onda un video del dopo puntata della sfilata del parterre femminile del trono over in cui il cavaliere si è avvicinato a Gemma Galgani e si è complimentato per la sfilata, lasciando la dama allibita. Maurizio le chiede una tregua, perché ha passato un mese splendido con lei e vuole solo deporre l'ascia di guerra. In studio, la dama torinese dice che non ha intenzione di accettare questa tregua dopo tutte le cattiverie dette dal cavaliere nei suoi confronti. A sostegno della dama interviene anche Tina Cipollari, che sottolinea l'atteggiamento arrabbiato del cavaliere nel chiedere questa pace alla Galgani. La discussione tra i due protagonisti del trono over viene frenata dalla padrona di casa, anche perché Maurizio al centro studio deve chiarire delle cose con Elena. A quanto pare, la dama ha provato fastidio quando Barbara De Santi ha baciato sulle labbra il cavaliere durante la sfilata. L'ingresso in studio di Elena provoca un vero putiferio: la dama entra senza voler salutare il cavaliere e poi litiga furiosamente con Tina, arrivando a urlarle un volgarissimo "hai rotto il c****", lasciando allibita anche la conduttrice.

La dama è inviperita e chiede spiegazioni a Maurizio sul bacio con Barbara: quest'ultima interviene dicendo che ha semplicemente espresso un desiderio di Elena, che avrebbe voluto vedere il cavaliere alle prese con altre dame. Elena è furiosa anche perché scopre che Maurizio ha detto alla Redazione che si è pentito di aver mandato via una corteggiatrice scesa per lui - Alida - e, ora, dietro le quinte, la signora in questione è in attesa di scendere per lui. Elena appare senza parole, tanto che Gianni la invita a ricordarsi degli "appunti" studiati a casa, così salverà la faccia. Nessuno in studio riesce a capire cosa stia succedendo, né trovano un senso nei loro discorsi. Maurizio accetta di tenere la nuova dama, ma preferisce ballare con Elena, per dover chiarire, mentre la dama sembra sempre più silenziosa e delusa dal comportamento del cavaliere. Dopo il ballo, Tina vuole sapere cosa si sono detti tutti e due e Maurizio dice che hanno provato a chiarirsi e parte una nuova discussione sulla "finzione" della scena a cui hanno appena assistito tra loro.

Spazio a Roberta Di Padua, per cui è sceso Lorenzo, un corteggiatore di Bologna che ha ammesso di essere rimasto colpito dalla bellezza di Roberta, ma la dama non vuole andare oltre e lo manda via. Al centro studio si siedono Jasna e Marcello: i due sono usciti a cena e la dama ammette che Marcello è proprio l'uomo ideale per lei, perché a lei piace tutto di lui, il cavaliere ammette di provare le stesse cose e di essere spaventato da questo, tanto che si emoziona e Yasna lo abbraccia altrettanto commossa. Il cavaliere racconta che non sta vivendo un momento facile e che se non fosse stato per Jasna non avrebbe saputo come fare. Per lui la conoscenza della dama è una sorpresa inaspettata e per lei ha solo belle parole. I due continueranno a conoscersi e Maria li fa ballare insieme, sulle note di Perfect di Ed Sheeran. Nel frattempo, Elena durante il ballo si mostra in lacrime e disperata, tanto che la padrona di casa le chiede di essere finalmente onesta e di ammettere di aver paura di essere stata solo usata dal cavaliere. Anche gli opinionisti sottolineano che la reazione della dama è stata molto forte e quindi è evidente che c'è qualcosa sotto. Maurizio sconvolge tutti dicendo che vorrebbe prendere Elena e uscire dal programma, ma è spaventato anche lui e dopo un solo mese non se la sente di fare questa scelta così azzardata. In tutto questo, il cavaliere ha deciso di far restare Alida e questo genera altre domande e perplessità e nuovamente il cavaliere finisce sotto accusa.

