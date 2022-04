Uomini e Donne, Matteo Ranieri parla della differenza tra Valeria Cardone e Sophie Codegoni

Gossip TV

L'ex tronista ligure, a pochi giorni dalla scelta a Uomini e Donne, ha messo in chiaro cosa è accaduto con Sophie Codegoni e cosa invece è cambiato grazie a Valeria Cardone, la corteggiatrice che ha scelto alla fine del suo percorso sul trono.

Matteo Ranieri, a pochi giorni dalla conclusione del suo percorso a Uomini e Donne insieme a Valeria Cardone, ha parlato della loro storia al settimanale Mio, lanciando una frecciatina a Sophie Codegoni, l'ex tronista ed ex gieffina con cui aveva iniziato una relazione terminata dopo poche settimane.

Uomini e Donne, Matteo Ranieri parla della differenza tra Valeria Cardone e Sophie Codeogni

L'ex tronista ha infatti ammesso di non essersi mai innamorato di Sophie, nonostante un percorso di cinque mesi insieme. Con Valeria, invece, dopo poche esterne, era già scattata la scintilla:

"Adesso sono uscito dal programma innamorato dopo poche esterne. Nel mio precedente percorso nessuno dei due era innamorato dopo cinque mesi di trono. Sono due storie diverse. Inoltre con Sophie Codegoni è durata appena tre settimane, non penso possano essere messe sullo stesso livello."

Di recente, il bel 29enne originario di Genova, aveva rivelato di non aver seguito il percorso della Codegoni al Gf Vip, in quanto non è un grande amante dei reality show. Tra loro, ha assicurato Ranieri, non c'è alcun rancore, ma hanno preso strade diverse e non hanno alcun più genere di rapporto.

Matteo ha inoltre confidato di avere avuto un vero colpo di fulmine per l’attuale fidanzata, svelando di voler fare sul serio. I due sarebbero già pronti a convivere perché i rispettivi impegni lavorativi per il momento li tengono distanti. Matteo vive infatti a Genova e la bella campana a Casoria con la sua famiglia.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.