Uomini e Donne, Matteo Ranieri che Flop: interviene Maria De Filippi (VIDEO)

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Maria De Filippi costretta a guidare il tronista Matteo Ranieri dopo l'addio delle due corteggiatrici.

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, mentre Gemma Galgani ha trascorso un primo appuntamento molto divertente con Pierluigi, Daniela e Giovanni sono giunti al capolinea. Dramma per Matteo Ranieri, che ormai trascorre il tempo a corere dietro le corteggiatrici Federica e Denise.

Uomini e Donne: Matteo Ranieri sempre più in difficoltà

Gemma Galgani entra nello studio di Uomini e Donne indossando una mise sensuale e romantica, che lascia senza fiato Pierluigi, il nuovo cavaliere sceso per corteggiarla. I due sono uscita insieme in esterna e Gemma ha indagato sulle intenzioni di Pierluigi, soprattutto dopo le ultime batoste prese nel programma. Dopo aver chiacchierato, Gemma e Pierluigi sono usciti insieme e hanno trascorso una serata insieme. “Entusiasmo da parte di lei zero, sembra che sia un dovere”, ha commentato Tina Cipollari mentre Gemma ha negato, dichiarando di aver trascorso un bel primo appuntamento concluso con un bacio a stampo. Gianni Sperti è confuso, dal momento che Gemma sembra non avere particolare piacere a conoscere Pierluigi, mentre il cavaliere spiega che non essendoci stato un colpo di fulmine bisogna conoscersi piano piano. “Ricordati queste parole: prima di San Valentino sarai scaricato”, ha sbottato Tina gelando il cavaliere.

Si passa poi a Daniela e Giovanni, che hanno discusso quando il cavaliere ha accettato di ballare con Elena S., pur sapendo che lei ha espresso il desiderio di conoscerlo. A quanto pare, dopo la puntata, Giovanni ha annullato la cena con Daniela, che invece avrebbe voluto chiariti. Il cavaliere sostiene di non essere l’uomo adatto per la dama, mentre Daniela ribadisce di essersi accorta del secondo fine di Giovanni e di essersi presa dei rischi, che ora sta pagando. La dama è molto triste e non nasconde la grandissima delusione: “Ieri sera ho anche pianto per te e non mi vergogno. Mi hai illuso, ti devi vergognare di avermi fatto piangere”. Tutti si scagliano contro Giovanni, trovando l’atteggiamento del cavaliere poco lineare e attento alla sensibilità di Daniela. “Secondo me hai colto l’occasione al volo per lasciarla, perché non provavi nulla. Il tempo che ti vorresti prendere è solo per non dirle ora di no”, ha fatto notare Sperti.

Si passa poi al trono classico con Matteo Ranieri, che è ancora in lite con Federica Aversano. Il tronista è uscito in esterna con Denise Mingiano e tra loro è scattato un bacio. Ovviamente la razione di Federica è quella di delusione: la corteggiatrice continua a minacciare di non voler continuare questo percorso. Maria De Filippi svela a Matteo che Denise ha parlato nuovamente con Armando, sebbene memore del fastidio che Ranieri ha provato nel vederla complice del cavaliere partenopeo. In lacrime, Denise lascia lo studio, seguita a ruota da Federica che proprio non riesce più a capire come il tronista possa perdonare tutto alla rivale. De Filippi ferma Ranieri prima che possa commettere una sciocchezza, invitandolo ad essere più tronista e meno corteggiatore.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.