Dopo la rottura tra Matto e Valeria, arriva una chiara presa di posizione da parte della sorella dell'ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Qualche giorno fa, l'ex tronista di Uomini e Donne, Matteo Ranieri, ha confermato la fine della relazione con Valeria Cardone, la giovane campana conosciuta del dating show di Maria De Filippi. Dopo settimane di rumors, è arrivata la conferma della rottura, prima da parte della Cardone poi con la replica dell'ex corteggiatore di Sophie Codegoni.

Uomini e Donne, Matteo Ranieri: arriva la presa di posizione della sorella di Valeria Cardone

Sull'ex coppia di Uomini e Donne sono arrivate molte critiche, soprattutto nei confronti del 29enne ligure che secondo molti pare abbia palesemente finto un interesse visto la fine della relazione dopo poche settimane. Matteo e Valeria sono stati accusati di essersi messi d'accordo per rispettare i reciproci accordi con la loro agenzia (peraltro la stessa).

Se da una parte Ranieri ha replicato alle polemiche con un like più che eloquente, da parte di Valeria c'è stato invece un gesto molto chiaro dalla sorella. La ragazza ha scelto infatti di rimuoverlo repentinamente dal proprio profilo Instagram e, dal canto suo, anche l'ex tronista ha deciso di unfollowandola a sua volta. Insomma, anche stando alle parole della Cardone che ha dichiarato di non vivere un bel momento, sembra che la decisione sia stata palesemente di Matteo che, nel mentre, ha messo un like su questa frase a scanso di equivoci: "Ma la gente che senza conoscere una persona si arroga il diritto di dirle come deve vivere la propria vita, dando giudizi non richiesti…Esattamente che problemi ha?"

Queste le parole di Valeria Cardone quando ha annunciato la fine della relazione con Matteo:

"Ragazzi/e io e Matteo non stiamo più insieme purtroppo non sempre le cose vanno come speriamo. Vi chiedo solo un po' di comprensione perché non sto passando un bel periodo"

Questo il post su Instagram con la conferma di Matteo Ranieri che ha puntato il dito su tutti coloro che hanno chiesto insistentemente di fare chiarezza:

"Perdonate la mia poca presenza sui social ultimamente, avevo bisogno di staccare un po’ da tutto ho approfittato del viaggio per farlo. Scrivo queste righe perché penso sia giusto farlo nel rispetto di chi ha seguito il mio percorso. Io e Valeria non stiamo più insieme. È una decisione che abbiamo preso definitivamente solo dopo il mio rientro. Non è colpa di nessuno, non c’è odio né tantomeno rancore da parte di entrambi. Non sempre le cose vanno come vorremmo, succede. È la vita […] Ricordo a chi con tanta ignoranza continua a scrivere che avrei dovuto avvisare immediatamente della nostra situazione che l’aver scelto di conoscere una persona davanti alle telecamere non mi rende vincolato né moralmente obbligato a dover raccontare tutto quello che succede nella mia vita privata […] Non mi interessa farci show”.

