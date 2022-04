Uomini e Donne, Matteo non convince: il corteggiatore di Veronica Rimondi smascherato

Gossip TV

Matteo, corteggiatore della nuova tronista di Uomini e Donne, non convince Andrea Nicole.

Alla corte di Veronica Rimondi, la nuova tronista di Uomini e Donne, è approdato Matteo, un corteggiatore che nonostante la giovane età sembra sapere quello che vuole e come ottenerlo. Mentre Veronica è decisamente interessata al giovane veneziano, un’ex volto del dating show di Maria De Filippi ci va giù pesante sul conto di Matteo, mettendo in guardia la tronista.

Uomini e Donne, ex tronista contro Matteo: ecco perché

La presenza di Veronica Rimondi nello studio di Uomini e Donne ha fatto storcere il naso a molti, che trovano la nuova tronista fin troppo costruita e abituata ad una vita alto borghese che si riflette nel suo modo di atteggiarsi, parlare e vestirsi. Insomma, Veronica è ben lontana dall’essere una nuova voce del popolo, la ragazza della porta accanto nella quale tutti si possono immedesimare, ma le critiche non sembrano pesare troppo sulla giovane di Ferrara, che si gode l’avventura sul piccolo schermo e i primi approcci con i corteggiatori. Nel corso delle ultime puntate, in onda su Canale5, Veronica ha ricevuto una sorpresa speciale da Matteo, il quale al momento sembra essere il suo preferito, che ha portato ad una discussione accesa tra i suoi corteggiatori.

Matteo, infatti, ha voluto omaggiare Rimondi con un mazzo di rose rosse proprio durante l’esterna tra la tronista e Federico, il quale è rimasto molto ferito dalla reazione di Veronica davanti a quel gesto, e ha accusato il rivale di avergli sferrato un colpo basso ben lontano dall’educazione ci si ostina ad ostentare. In studio, i presenti si sono divisi e, mentre Gianni Sperti ha accusato Veronica di lasciarsi abbindolare da un mazzo di fiori, Tina Cipollari ha difeso Matteo trovando il suo gesto galante e il corteggiatore molto attraente. Anche il pubblico di Uomini e Donne è diviso tra chi ama e chi odia il corteggiatore, il suo corteggiamento vintage e le parole importanti che rifila a Veronica dopo appena due esterne. Secondo Andrea Nicole, discussa ex tronista del dating show di Maria De Filippi, Rimondi farebbe bene a stare attenta a Matteo.

“Da quello che vedo, ovviamente a parer mio, sembra aver studiato a memoria il manuale del perfetto corteggiatore televisivo, un po’ showman”. Andrea Nicole non solo non apprezza particolarmente il savoir faire di Matteo, ma crede che il corteggiatore stia facendo tutto questo per creare un personaggio televisivo più che per avvicinarsi a Veronica e conquistarla. La sensazione di Andrea Nicole si rivelerà giusta?

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.