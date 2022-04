Uomini e Donne, è già scontro tra i corteggiatori di Veronica Rimondi!

Gossip TV

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Matteo e Federico l'uno contro l'altro per Veronica Rimondi.

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Gloria attacca Riccardo Guarnieri e lo accusa di essere ancora interessato a Ida Platano. Mentre Daniela e Davide fanno pace, Veronica Rimondi viene corteggiata senza pietà da Matteo, lasciando l’amaro in bocca a Federico.

Uomini e Donne: Veronica tra due fuochi

La puntata di Uomini e Donne si apre sullo sfogo di Gloria, che scoppia in lacrime dopo che Riccardo Guarnieri ha deciso di chiudere con lei in fretta e furia, ammettendo di aver provato per la dama romana una semplice attrazione fisica che non potrebbe portare ad altro. Gloria accusa Riccardo di essere ancora interessato ad Ida Platano e di non averle dato modo di farsi conoscere meglio e anche Tina Cipollari confida di sospettare che tra Ida e Riccardo stia nascendo nuovamente un sentimento, sebbene loro smentiscano. Si passa poi a Daniela, che ha deciso di chiudere con Davide nonostante provi ancora sentimenti per il cavaliere.

La dama racconta di aver ballato con un altro cavaliere per cortesia e di aver notato che Davide è diventato immediatamente freddo nei suoi confronti, facendole poi una scenata di gelosia al telefono. Daniela è molto dispiaciuta, soprattutto perché Davide le ha detto di non volerle ancora dare un’esclusiva. La dama vuole capire se il cavaliere ci tiene a lei ma lui continua a temporeggiare, creando ancora più confusione e attirando amare critiche, comprese quelle di che cerca di farlo ragionare.

Mentre continua la conoscenza tra Pinuccia e Bruno, che già vorrebbe convincere la dama a convivere a casa sua, per la tronista Veronica Rimondi c’è una sorpresa particolare da parte di Matteo che la trasporta indietro nei secoli con un’esterna molto romantica. Il corteggiatore, inoltre, ha voluto fare un altro gesto per Veronica, intromettendosi nell’esterna tra Veronica e Federico. Quest’ultimo reagisce malissimo soprattuto quando Veronica ammette di essere rimasta colpita dal gesto del rivale. Inevitabilmente, in studio scoppia una discussione tra i due corteggiatori ma Veronica ribadisce di aver apprezzato il gesto e di credere che sia in linea con il suo modo di fare.

