Uomini e Donne, Massimiliano Mollicone non convince: una Corteggiatrice lo pianta in asso

Nella Puntata di Uomini e Donne su Canale5, Federica lascia lo studio e Massimiliano Mollicone sembra sempre più confuso, al punto che si inizia a dubitare della sua sincerità.

Nella Puntata di Uomini e Donne, Massimiliano Mollicone è al centro delle polemiche dopo aver deciso di chiedere ad Eugenia di tornare nello studio del dating show di Canale5. Nel parterre del Trono Classico si sono levate proteste e Federica, dopo un’esterna disastrosa, ha deciso di lasciare lo studio. Massimiliano non la trattiene e rivela di aver trascorso un'esterna molto importante con Vanessa. L'atteggiamento contraddittorio del romano lascia tutti interdetti, compresi Maria De Filippi e Gianni Sperti che non comprendono le sua scelte.

Uomini e Donne, Federica si elimina: critiche per Massimiliano

Mollicone ha deciso di rincorrere Eugenia, per farle capire quanto lui tiene alla loro conoscenza e alla sua presenza a Uomini e Donne. Il tronista romano con il suo gesto, tuttavia, ha suscitato l’ira di Federica e Vanessa. Nel corso della Puntata di Uomini e Donne, Maria De Filippi ha chiamato Massimiliano al centro dello studio e ha mostrato l’esterna del tronista con Federica. La corteggiatrice è visibilmente alterata per i repentini cambiamenti del Mollicone, e lo accusa di essere stato condizionato dal fatto che Eugenia sia molto amata dal pubblico. L’esterna, come prevedibili, finisce nel peggiore dei modi e Federica pianta in asso Massimiliano ribadendo di non aver tempo da perdere né la volontà di venire presa in giro da lui.

“Oggi voglio dire delle cose. Ho reagito così perché il nostro percorso è stato sempre in salita, ci siamo trovati subito e siamo partiti dal colpo di fulmine. Sono una persona che dà tanto peso alle parole e questo cambio repentino non lo capisco, perché a tutte le domande che mi sono posta, l’unica risposta è stata che sei poco sincero. Hai avuto un comportamento poco maturo, infantile e ti sei mostrato una persona senza spessore”, ha spiegato Federica prendendo posto davanti al protagonista del Trono Classico. La giovane ha dichiarato di voler lasciare il programma, delusa dalle aspettative che si era creata, e Massimiliano ha confermato di non voler più frequentarla.

Mentre Federica se ne va, Vanessa fa il suo ingresso e viene mostrata l’esterna con il romano. La corteggiatrice ha presentato sua madre in collegamento e il Mollicone è apparso molto felice per questo gesto. Ben diversa la reazione di Eugenia, che è rimasta in panchina questa settimana. Anche Gianni Sperti sembra perplesso dalle decisioni di Massimiliano, che si contraddice con troppa facilità e si sbilancia in continuazione per poi cambiare idea.

