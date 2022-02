Uomini e Donne, Massimiliano Bartolini: ''Penso al matrimonio con Nadia Marsala''

Gossip TV

Il cavaliere del trono over di Uomini e Donne ha perso la testa per la romana.

Massimiliano Bartolini ha fatto il suo ingresso nello studio di Uomini e Donne, non potendo immaginare che avrebbe provato un sentimento così forte in così poco tempo. Dopo aver ribadito di non essere interessato a Gemma Galgani, pur avendo molto rispetto per la dama torinese, il cavaliere ha intrecciato una relazione solida con Nadia Marsala, e pensa addirittura alle nozze.

Uomini e Donne, Massimiliano innamorato di Nadia!

È nata una nuova coppia nello studio di Uomini e Donne, quella formata da Nadia Marsala e Massimiliano Bartolini. Per il cavaliere, l’ingresso nello studio del dating show di Maria De Filippi è stato tutt’altro che pacifico, dal momento che si è visto conteso dalla dama romana e da Gemma Galgani, pronta a sedurlo con un ballo sensuale la centro della pista da ballo. Nonostante il gesto, Massimiliano ha confermato di nutrire un forte interesse per Nadia, mettendo in panchina Gemma. Mentre Marsala ammette cosa pensa realmente della rivale, Massimiliano ha raccontato questo bellissimo rapporto alle pagine del settimanale ufficiale di Uomini e Donne.

“Mi sento un ragazzino al suo fianco, e credo che per lei valga lo stesso: giochiamo e scherziamo sempre. Sto vivendo un sogno quando sono a casa di Nadia, in quei pochi metri, mi sembra di essere in un castello […] Nadia ha tutti i pregi del mondo, è una donna estremamente attenta. Era da tanto che non avevo una relazione, e lei mi stupisce ogni attimo. Difetti ancora non ne vedo, a parte il fatto che è un po’ precisino, forse perché sono innamorato follemente”, ha ammesso Massimiliano.

“Ancora non ne ho parlato con le mie figlie ma credo che, guardando la meraviglia che siamo, possano essere solo che contente per noi. Ormai sono entrambe adulte e credo che sia arrivato il momento di essere felice, di stare bene […] Io voglio stare dove è Nadia e son pronto a trasferirmi a Roma da lei. Parlo sempre di matrimonio con lei anche se forse è prematuro, Nadia ha tirato fuori una parte di me nascosta e il matrimonio sarebbe il giusto coronamento di questa storia”, ha confidato Bartolini, che si vede proiettato nel futuro con Nadia.

