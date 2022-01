Gossip TV

L'ex corteggiatrice di Matteo Ranieri spiega il motivo per cui ha lasciato Uomini e Donne.

Diciannovenne originaria di Roma, Martina Viali è stata una delle recenti protagoniste del trono di Matteo Ranieri nel dating show di Uomini e Donne. La ragazza si è fatta subito notare dal pubblico e anche da Matteo che l'ha portata diverse volte in esterna, durante le quali è scattato anche un bacio. In molti pensavano fosse la ragazza giusta per Ranieri ma il tronista ha deciso di proseguire il suo percorso con Federica e Denise.

Uomini e Donne, Martina Viali si è eliminata e svela perché: il messaggio

Assente in studio da diverse puntate, in molti si sono chiesti che fine avesse fatto la ragazza che ha spietato di aver lasciato definitivamente il programma:

“Ho ricevuto molti messaggi in questi giorni“, ha scritto su Instgram "Anche volendo non riuscirei a rispondere a tutti, quindi volevo spendere due parole per spiegare un po’ la situazione. Purtroppo, già da qualche settimana il mio percorso con Matteo non era più lo stesso. Inoltre, nelle ultime registrazione non sono potuta essere presente per via della situazione che oggi, come due anni fa, ci accompagna costantemente. Quindi, continuare in queste circostanza, sarebbe stato pressoché inutile, per entrambi.

E ancora: "Nonostante tutto auguro il meglio a Matteo e spero davvero riesca a trovare una persona in grado di accompagnarlo nella sua vita e di crescere al suo fianco, che sia in quel contesto o anche al di fuori."

Martina ha poi concluso: "Purtroppo ufficialmente non siamo riusciti a salutarci, ma nel mio piccolo spero davvero riesca nel suo intento. Se lo merita".

