Uomini e Donne, Martina Viali dopo l’addio al programma: ''Matteo Ranieri non ha le idee chiare''

Parla l’ex corteggiatrice di Matteo Ranieri, che ha lasciato Uomini e Donne dopo lo scarso interesse mostrato dal tronista.

La giovanissima corteggiatrice Martina Viali sembrava aver fatto breccia nel cuore di Matteo Ranieri, ma sfortunatamente il percorso del tronista ha virato verso nuove conoscenze, portandola a lasciare Uomini e Donne. Lontano dai riflettori, Martina confida di seguire con difficoltà il trono di Matteo e di trovarlo sempre più confuso.

Uomini e Donne, Martina Viali: “Al posto di Denise avrei…”

Matteo Ranieri si trova davanti un vicolo cieco e il tronista di Uomini e Donne è in difficoltà. Il ligure ha detto addio a Martina Viali, che sembrava essere una delle corteggiatrici in lizza per la scelta, data la chimica tra loro. Vedendo Matteo preso da Federica Aversano e Denise Mingiano, la corteggiatrice umbra ha lasciato lo studio certa che il tronista non nutriva per lei lo stesso interesse, nutrito per le rivali. Mentre le Anticipazioni rivelano guai in arrivo per Ranieri, Martina si è sfogata sulle pagine del magazine del dating show di Maria De Filippi.

“La vita va avanti e quello a Uomini e Donne è stato un percorso bello, anche se non è andato come volevo […] Appena uscita dal programma ho provato una cera delusione. Soprattutto perché non sono riuscita neanche a salutare Matteo: sarei ipocrita a non ammettere che ho provato una certa tristezza […] Vedere Matteo da casa mi mette un po’ in difficoltà, sento che mi fa un certo effetto seguire la trasmissione da casa, anche perché fino a poco tempo fa ero io quella in studio a vivere le emozioni in prima persona”, ha ammesso Viali senza celare la tristezza.

A proposito di quanto sta accadendo in trasmissione, compreso il disguido tra Armando Incarnato e Denise, l’ex corteggiatrice ha commentato: “Io avrei parlato con Armando una volta, almeno per cortesia. Ma dopo aver capito le sue intenzioni, per rispetto a Matteo non ci avrei parlato la seconda volta. Se Denise ha deciso di comportarsi così avrà le sue ragioni, non me la sento di giudicare nessuno […] Credo che Matteo ancora non sappia cosa vuole, e la situazione in cui si trova non lo sta aiutando per niente. Matteo non ha le idee chiare”.

Infine, Martina ha escluso l’idea di tornare nel programma per Luca Salatino: “Luca è un bravissimo ragazzo ed è anche bello, ma non mi interessa perché so che non potrebbe fare per me […] Cosa vorrei dire a Matteo? Diciamo che il mio comportamento è stato anche il riflesso delle sue azioni, è stato tutto un po’ una conseguenza. Forse però una cosa che vorrei dirgli c’è: gli auguro il meglio, perché è un bravissimo ragazzo e gli auguro di capire quello che realmente vuole”. Cosa ne pensate?

