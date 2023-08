Uomini e Donne, Martina Luchena mamma per la prima volta: il dolce annuncio sui social

Gossip TV

Martina Luchena, ex volto di Uomini e Donne, è diventata mamma per la prima volta: ecco il post che annuncia la nascita della sua bambina!

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Martina Luchena, ha dato alla luca la sua prima figlia, nata dalla relazione con il compagno Maurizio Bonori. La coppia ha dato l'annuncio poche ore fa, sui social, con un tenero post su Instagram.

Uomini e Donne, Martina Luchena mamma per la prima volta: benvenuta, Matilde!

Martina Luchena è nota al pubblico del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi, per aver preso parte alla trasmissione come corteggiatrice di Riccardo Gismondi. L'ex volto di Uomini e Donne ha condiviso con i fan gli aggiornamenti della sua gravidanza, pubblicando post e stories sui social, come il momento in cui lei e il compagno hanno scoperto che sarebbero diventati genitori.

Quando ha annunciato la sua gravidanza, Martina Luchena non ha saputo trattenere le lacrime per questo meraviglioso momento, definendolo "il suo sogno più grande". Questa mattina, alle ore 3.53, è nata la prima figlia della coppia, la piccola Matilde Bonori e i due neo genitori hanno deciso di condividere con i fan questo prezioso momento, pubblicando uno scatto tutti e tre insieme, in ospedale:

"Sapevamo il tuo nome prima ancora di scoprire che tu fossi una bimba. 24/08/23 ore 3.53 è nata la nostra Matilde Bonori. Oggi, mamma&papà!"

Mentre per lei si tratta della prima volta, il compagno Maurizio ha già un bambino di 9 anni, Santiago, nato da una precedente relazione e con cui Luchena ha un dolcissimo rapporto, tanto che nelle foto che rivelavano la gravidanza dell'ex corteggiatrice era presente anche il piccolo.

