Uomini e Donne, la confessione di Martina Luchena sulla gravidanza: "Non bisogna esagerare, ma..."

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Martina Luchena, pronta a diventare mamma della sua prima bambina.

Martina Luchena è stata una delle protagoniste più apprezzate del trono classico di Uomini e Donne. Rispondendo ad alcune curiosità delle sue numerosissime fan, l'ex corteggiatrice ha parlato della sua gravidanza rivelando di non essere preoccupata dei chili presi.

La rivelazione di Martina Luchena

Martina Luchena a breve darà alla luce la sua primogenita. Nell'attesa, l'ex amata corteggiatrice di Uomini e Donne ha deciso di rispondere ad alcune domande delle sue fan. A un utente che le ha chiesto "Hai paura dei chili presi in gravidanza e del corpo che cambia? A me terrorizza", la giovane influencer ha confessato:

Ragazze fino ad oggi ho preso 10 kg. Devo dire che sono stata attenta all’alimentazione senza privarmi di nulla in particolare, amo mangiare sano a prescindere! Quello che posso dirvi è di vivere questo viaggio nella serenità più assoluta. Ovviamente come in ogni cosa non bisogna esagerare, proprio per la tua salute e per quella del tuo piccolo. Ma essere terrorizzata dai kg in più perché? A chi devi dare conto? Il tuo fisico cambia, è normale, ma perché dentro di te sta crescendo una nuova vita ed è l’unica cosa a cui devi pensare.

L'ex amata corteggiatrice di Uomini e Donne ha poi dato un consiglio a chi le ha chiesto come affronta la storia d'amore con il suo compagno, che ha già un figlio da una precedente relazione:

Che devi imparare ad amare i bimbi del tuo compagno proprio come ami lui, che nel suo cuore c’è spazio per te e per loro. Rispetta tutto ciò che di bello questa meravigliosa situazione può darti! Ti insegnerà tanto.

