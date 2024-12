Uomini e Donne, Martina De Ioannon vicina alla scelta? Arriva un'indiscrezione sull'ultima registrazione

Gossip TV

Nei prossimi giorni saranno registrate le ultime puntate di Uomini e Donne del 2024 e sembra che, secondo una recente indiscrezione, Martina De Ioannon potrebbe essere vicina alla scelta.

Questa settimana si registreranno le ultime puntate di Uomini e Donne prima della pausa natalizia e stando alle indiscrezioni riportate da Lorenzo Pugnaloni uno dei tronisti potrebbe essere vicino alla scelta e sembra molto probabile che la tronista in questione sia Martina De Ioannon.

Uomini e Donne, Martina De Ioannon vicina alla scelta? Ecco l'ultima indiscrezione

Martedì 17 e mercoledì 18 dicembre si registreranno le ultime puntate di Uomini e Donne prima della pausa natalizia e stando alle anticipazioni fornita de da Lorenzo Pugnaloni qualche giorno fa sembra che durante una delle ultime registrazioni potremo assistere a una scelta di uno dei tronisti del trono classico di questa edizione del dating show. Dopo l'espulsione di Alessio Pecorelli dalla trasmissione, a proseguire il loro percorso alla ricerca del compagno/a con cui trascorrere la loro vita sono rimasti Michele Longobardi, Martina De Ioannon e Francesca Sorrentino.

Le ultime Anticipazioni sul trono classico erano le seguenti: Michele decide di eliminare Mary e proseguire il percorso solo con Veronica e Amal, Martina è sempre più presa da Ciro e Gianmarco e ha raggiunto il primo a Napoli per un' esterna che a molti ha ricordato quelle del trono classico di un tempo. Infine, Francesca è rimasta senza corteggiatori e ha chiesto che per lei scendessero di nuovi: tra le new entry per Francesca è arrivato anche un ex concorrente del GF.

Stando a queste informazioni è molto probabile che tra i tre tronisti, gli unici più vicini alla scelta possano essere Martina o Michele. Ma, anche dal percorso intrapreso da entrambi è più probabile che si tratti di Martina: l'ex volto di Temptation Island, infatti, ha conosciuto in maniera più approfondita entrambi i suoi corteggiatori ed è stata protagonista di alcune esterne e momenti in studio che hanno fatto impazzire i fan di Uomini e Donne. Invece, Michele ha trascorso metà del suo percorso da tronista a inseguire le sue corteggiatrici ed è solo nelle ultime puntate che sembra finalmente aver provato a conoscere Veronica e Amal. Quanto a Francesca, dato che sono scesi per lei nuovi corteggiatori, è improbabile che scelga dopo solo una settimana o due di conoscenza.

Uomini e Donne, nella prossima registrazione ci sarà una scelta?

Le Anticipazioni di Uomini e Donne diffuse da Lorenzo Pugnaloni ci svelano che le ultime registrazioni delle puntate del dating show dureranno meno del previsto. Questo dettaglio non è sfuggito ai fan e ha trovato conferma nelle parole del giornalista: in una delle due registrazioni potrebbe esserci una scelta del trono classico!

"La registrazione di mercoledì sarà solo di un'ora, potrebbe registrarsi una scelta" ha scritto Pugnaloni sui social: di norma, infatti, il momento della scelta catalizza l'attenzione di tutto lo studio e, a meno che non ci siano sviluppi particolarmente importanti per il trono over, occupa di solito un'intera registrazione. Vengono mostrati i momenti salienti del percorso del tronista di turno e spesso ci sono sorprese da parte dei corteggiatori o della famiglia dei protagonisti in questione.

Sebbene non sia ancora del tutto confermato che mercoledì 18 dicembre ci sia una scelta (né che verrà registrata proprio quella di Martina De Ioannon), è molto probabile che uno dei troni classici si concluderà prima della pausa natalizia, anche se la scelta verrà mandata in onda su Canale 5 con l'anno nuovo, dopo il 7 gennaio, al termine della pausa natalizia.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne