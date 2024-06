Uomini e Donne, Mario Cusitore pronto a riconquistare Ida Platano? Le parole dell'ex corteggiatore: "Non mollo!"

Gossip TV

Mario Cusitore potrebbe essere intenzionato a riconquistare Ida Platano, dopo il fallimentare corteggiamento a Uomini e Donne? Ecco le parole dell'ex corteggiatore!

Un noto volto di Uomini e Donne, Mario Cusitore, parte di questa edizione del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi come corteggiatore di Ida Platano sembra essere deciso a riconquistare l'ex tronista. Ecco cosa ha dichiarato sui social!

Uomini e Donne, Mario Cusitore pronto a riconquistare Ida Platano?

Lo speaker napoletano Mario Cusitore è stato il corteggiatore più chiacchierato di Ida Platano: durante il suo trono, infatti, l'ex dama ha ricevuto diverse segnalazioni su Cusitore e l'ultima, quella che ha dato il via al b&b gate ha portato lo speaker ad ammettere, dopo aver a lungo negato, di aver trascorso la notte con una donna bionda in un bed&breakfast. La donna in questione si chiama Melissa Riva ed è stata un'ex corteggiatrice di Alessandro Vicinanza, altro ex di Platano.

Tornato in studio, Mario Cusitore non si è giustificato, dicendo di non aver mai davvero mentito, ma Ida furiosa l'ha cacciato, stanca delle sue continue bugie. Tuttavia, la tronista è parsa poco convinta ed era evidente che il comportamento dello speaker l'avesse delusa. Ida, infatti, non ha mai nascosto di avere una certa preferenza per il corteggiatore napoletano e dover ammettere di essere stata presa in giro da lui è stato un duro colpo da assorbire. Inoltre, il suo trono è stato un totale fallimento anche perché l'altro corteggiatore, Pierpaolo Siano, l'ha duramente ripresa per aver sempre preferito Cusitore al di là di tutto ciò che lui aveva fatto per lei.

Dalla fine del programma, tuttavia, Cusitore ha lasciato intendere di non volersi arrendere e di aver intenzione di riconquistare l'ex tronista, questa volta però lontano dal contesto televisivo. Sarà davvero così?

Uomini e Donne, le ultime dichiarazioni di Mario Cusitore: c'entra Ida Platano?

Ospite di Ciro Petrone nel suo negozio di abbigliamento, quando l'ex gieffino gli ha chiesto se avesse deciso di mettere la testa a posto, Mario Cusitore ha replicato dicendo di averla sempre avuta a posto e che presto avrebbe ricevuto notizie positive in termini di amori e relazioni. I fan hanno immediatamente pensato si riferisse all'ex tronista Ida Platano e ora arrivano altre affermazioni del corteggiatore che sembrano confermare questa teoria.

Sempre in compagnia di Petrone e di un altro ex corteggiatore di Uomini e Donne, Giancluca Tornese, come riporta Isa&Chia, l'ex corteggiatore si sarebbe lasciato andare a un'altra esternazione che farebbe pensare che stia attivamente lavorando per riconquistare la fiducia dell'ex tronista. Cusitore, infatti, ha dichiarato: "A tempo debito tutto si risolve, abbiate fede..." e quando Gianluca Tornese gli ha chiesto se avesse intenzione di mollare, lo speaker ha ribadito con forza "non mollo, non mollo più". A ciò, i followers hanno notato che Ida Platano in una storia Instagram è tornata a indossare l'anello che Mario le aveva regalato per il suo compleanno...Ritorno di fiamma in vista?

