Uomini e Donne, Mario Cusitore non corteggia più Ida Platano? Spunta un dettaglio social!

Mario Cusitore, uno dei corteggiatori di Ida Platano a Uomini e Donne, potrebbe aver lasciato il programma? Spunta un indizio social che fa discutere!

Uomini e Donne è in pausa fino all'8 gennaio 2024 per le festività natalizie, ma sembra che il trono classico di Ida Platano abbia subito un lieve contraccolpo, scatenato da una storia Instagram del corteggiatore napoletano Mario Cusitore. Lo speaker di RDS, infatti, ha pubblicato un indizio social che sta facendo pensare che potrebbe aver lasciato il programma di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Mario Cusitore non è più tronista di Ida Platano? Spunta un messaggio sui social

Mario è uno dei corteggiatori scesi a corteggiare Ida Platano, nuova tronista del programma di Canale5. Il 44enne è uno dei personaggi preferiti dal pubblico per la sua gentilezza e schiettezza nei modi e anche la tronista sembra apprezzarlo molto. Tuttavia, un messaggio pubblicato nelle scorse ore dal corteggiatore farebbe pensare che Cusitore abbia deciso di lasciare il dating show.

Nella storia Ig pubblicata, infatti, Cusitore ha postato una frase che indica di star provando una grande delusione e molti fan del programma hanno pensato che questa delusione sia rivolta alla tronista Ida Platano:

"Non mi deludono le persone. Mi deludo io, perché ci credo ancora. Si ritorna a essere di nuovo freddi, i sentimenti non fanno per me!"

Nelle ultime puntate, Mario e Ida avevano discusso perché la tronista aveva notato in lui e in David un'assenza di reazione quando Ida aveva scelto di portare in esterna Ernesto, il nuovo corteggiatore, invece di uno dei due.

Dopo alcuni tentennamenti, Mario aveva ammesso di aver provato fastidio per la decisione di Ida, ma che non voleva fare scenate e dopo un diverbio con la tronista sembrava che tutto si fosse risolto. Stando a questa storia Instagram, sembra che non sia così, tuttavia, bisognerà aspettare le prossime registrazioni del dating show per scoprirlo!

