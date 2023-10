Uomini e Donne, Maria De Filippi protagonista di un tenero spot a favore dell'adozione dei cani nei canili [VIDEO]

Gossip TV

Dopo l'ultima puntata di Uomini e Donne, Maria De Filippi è stata protagonista di un tenero spot in cui invitava ad adottare i cani abbandonati nei canili.

La puntata di oggi, lunedì 16 ottobre, di Uomini e Donne si è conclusa in maniera dolce e inaspettata: non per le vicende sentimentali dei protagonisti dei troni over e classici, ma per un appello lanciato dalla conduttrice del dating show di Canale5. Maria De Filippi, infatti, come annunciato da alcune anticipazioni di questa estate, ha lanciato lo spot Uomini e Donne - Adotta un amico, per sensibilizzare il pubblico dei suoi programmi all'adozione dei cani che affollano i canili.

Uomini e Donne, Maria De Filippi protagonista di un tenero spot a favore dell'adozione dei cani in canile

Nello spot, diffuso da Mediaset, la conduttrice avanza lentamente in quello che è a tutti gli effetti un canile, per presentare i cuccioli e non bisognosi di amore e di una famiglia. Ogni giorno, infatti, la padrona di casa di Uomini e Donne farà conoscere al pubblico un nuovo amico a quattro zampe, per sollecitarne l'adozione da parte di qualcuno disposto con tutto il cuore a donare amore ai cani che hanno la sfortuna di essere stati abbandonati.

Il video mostra Maria De Filippi mentre si rivolge al pubblico e chiede a chi è davvero interessato di farsi avanti:

"Chi è entrato almeno una volta in un canile, non può non aver provato almeno una volta la sensazione di solitudine guardando un cane dentro una gabbia. Perciò, dopo ogni puntata di Uomini e Donne avrete la possibilità di cambiare la vita di uno dei cani del canile. Ma soprattutto avrete la possibilità di dar loro una gioia. La cosa importante è che se chiamerete sarà perché vorrete davvero avere questa volontà. Per questo motivo chiamate solo se davvero ne avrete la volontà. Perché questa è la cosa davvero più importante."

La conduttrice è passata poi a presentare Isotta, una cagnolina di media taglia, di cui non hanno molte notizie, come spesso capita ai cagnolini che affollano i canili. Isotta è socievole e bisognosa di amore e per lei si cerca una famiglia che sia in grado di darle tutto l'amore di cui ha bisogno e che non ha mai ricevuto. Maria De Filippi ha ancora una volta dimostrato la sua profonda sensibilità e umanità, scegliendo di mettere la sua fama e i suoi programmi al servizio di cuccioli indifesi e bisognosi di cure e amore.

