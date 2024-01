Uomini e Donne, Mario Cursitore si tatua il nome di Ida Platano, ma spunta un retroscena discutibile!

Gossip TV

Dalle Anticipazioni di Uomini e Donne sappiamo che Mario Cursitore compirà un gesto eclatante per Ida Platano, ma con un retroscena davvero discutibile!

Il trono classico di Uomini e Donne ha visto l'arrivo di Ida Platano, ex dama del programma di Maria De Filippi. Solo un anno fa, l'ex dama aveva lasciato lo studio in compagnia del cavaliere Alessandro Vicinanza, con cui però la relazione si è conclusa a inizio ottobre. In seguito a questa delusione, Ida ha deciso di ripresentarsi nel programma di Canale5 per trovare l'amore però iniziando un percorso da tronista e ha conosciuto diversi corteggiatori, come lo speaker Mario Cursitore.

Uomini e Donne, il tatuaggio di Mario Cursitore per Ida Platano ha un retroscena!

Inizialmente, lo speaker aveva conquistato le simpatie di pubblico e anche Ida sembrava avere una decisa preferenza per lui. Tuttavia, nel corso di alcune puntate del dating show della scorsa settimana, sono emerse delle segnalazioni sul corteggiatore: una dama, Mariangela, scesa per corteggiare Alessio, ha rivelato che per alcuni giorni tra lei e Cursitore c'è stato un acceso scambio di messaggi, in cui il corteggiatore si è esposto molto con la dama, dicendo anche frasi molto importanti.

Mario aveva ammesso che le cose erano andate come Mariangela aveva raccontato e aveva fatto mea culpa, ricevendo in cambio il perdono di Ida. Ma sembra che le segnalazioni su di lui non siano ancora finite: le Anticipazioni di Uomini e Donne, infatti, svelano che nelle prossime puntate ci saranno altre segnalazioni su Mario, il quale si renderà anche protagonista di un gesto davvero plateale per Ida.

Secondo quanto riportano le anticipazioni, Mario si tatua il nome di Ida sulla mano, come gesto d'amore per lei, anche se molti fan lo hanno visto più come un tentativo di far parlare di sé. E, infatti, dietro questa dedica al suo interesse per la tronista c'è un retroscena davvero avvilente. A riportarlo è un utente anonimo che ha scritto a Deianira Marzano, esperta di gossip sul web, la quale ha poi ripostato la storia:

"Pare che lui ha riferito ad un mio amico che ha un negozio, la cui sorella tra l’altro frequenta la sua stessa comitiva, che tanto il tatuaggio che ha fatto Mario per Ida si poteva coprire perché era sottile e gli hanno assicurato che in una, massimo due sedute andava via quindi deduco che lo abbia fatto solo per far parlare."

Quindi, il tatuaggio di Mario è facilmente copribile o rimovibile, essendo molto sottile e questa ulteriore segnalazione non ha fatto altro che confermare che il corteggiatore non sia davvero interessato alla dama.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne