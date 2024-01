Uomini e Donne, anticipazioni, Alessandro Vicinanza torna a frequentare Cristina: la furia di Roberta Di Padua

Gossip TV

Oggi, lunedì 15 gennaio 2024, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Scopriamo cosa è successo nei nuovi appuntamenti con il dating show di Canale 5. Ecco le anticipazioni diffuse dalla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni.

Uomini e Donne, anticipazioni: Ernesto Russo, corteggiatore di Ida Platano, ha deciso di eliminarsi

Dopo la lite furibonda avuta con Alessandro Vicinanza, Armando Incarnato era assente alla registrazione di oggi. Al centro studio di nuovo Alessandro Vicinanza e Cristina Tenuta che nel corso della scorsa puntata avevano deciso di chiudere la frequentazione. Il cavaliere campano e la 43enne romana sono usciti ancora insieme anche se non è successo di nulla. Nella registrazione odierna hanno però deciso di chiudere nuovamente. Dopo il confronto tra i due, è seguita un’ampia discussione con Roberta Di Padua protagonista. Claudia è uscita con Daniele e tra loro tutto sembra andare bene. Sabrina è uscita con Francesco e con un cavaliere nuovo, è intervenuto Silvio e si è aperta una discussione.

Brando Ephrikian ha portato in esterna Beatriz D’Orsi, ha discusso con Raffaella Scuotto perché lei non ha avuto reazioni dopo il bacio con Beatriz! Alla fine Raffaella è andata via e Brando l’ha seguita per parlare e non sono rientrati. Ida è uscita con Mario, hanno discusso ma poi è tornato il sereno. Ha portato in esterna anche Sergio. Ernesto Russo, invece, ha deciso di eliminarsi.

