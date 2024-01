Uomini e Donne, Mario Cursitore conquista Ida Platano con il tatuaggio del suo nome: "Sei sempre cone me" [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Mario Cursitore conquista Ida Platano con un tatuaggio in suo onore!

Oggi, la nuova puntata di Uomini e Donne inizia con il trono over che vede al centro studio Cristina Tenuta e Roberta Di Padua, sempre per Alessandro Vicinanza. Il trono classico di Ida Platano vede al centro studio Mario e Sergio, con i quali la tronista ha avuto due esterne completamente diverse. Mario sembra riconquistare la tronista mostrandole il tatuaggio che ha fatto per lei.

Uomini e Donne, Ida e Mario litigano, poi fanno pace grazie al tatuaggio del corteggiatore

Prima la produzione ha mandato in onda un video riepilogativo della situazione tra Cristina e Alessandro, la redazione manda in onda anche un video del dopo puntata in cui i due litigano ancora, con la dama che accusa il cavaliere che tra poco ricomincerà con Roberta Di Padua, mentre Vicinanza accusa la dama di essere stata incoerente con lui, perché gli ha sempre detto che preferiva un uomo diverso da lui e invece poi ha accettato di frequentarlo. In studio, Maria De Filippi, conduttrice del dating show Mediaset, ha affermato che c'era un nuovo video da mostrare, ma che voleva chiedere a Tina Cipollari che cosa ne pensava della situazione. Da fervente ammiratrice di Vicinanza, l'opinionista ha dato ragione al cavaliere. Nel terzo video, Alessandro dichiara che ha interesse per due dame e smentisce di essere pronto a uscire con lei e che ha una preferenza ma non è sicuro. Ammette anche di aver avuto un colpo al cuore al rivedere Roberta Di Padua e che per quanto la trovi bellissima non vuole riavvicinarsi per paura di ferirla.

In studio, Cristina e Alessandro litigano furiosamente, perché il cavaliere si rimangia tutto ciò che ha detto sulla dama e ancora una volta dimsotra di non pesare le parole con lei. Ma anche Roberta è gelida e dura con lui: ammette alla conduttrice che è rimasta sorpresa che dopo che è uscita, non gli ha mandato neppure un messaggio e che a distanza di poco tempo lui ha cambiato idea, che con lei c'erano farfalle nello stomaco, mentre con lei nessun trasporto emotivo.

Poi però ha cambiato idea e in dieci giorni è cambiato tutto: la dama sottolinea quindi, sostenuta da De Filippi, l'estrema incoerenza del cavaliere e anche quanto oramai sia poco credibile. Anche Gianni Sperti lo attacca e chiede alle due dame che cosa ci hanno mai trovato in un individuo così, mentre Tina continua a sostenere che Alessandro non ha sbagliato. La conduttrice riepiloga la situazione, sottolineando sempre di più l'incoerenza di Vicinanza, mentre il cavaliere si arrampica sugli specchi con le sue spiegazioni. Gianni rincara la dose e lo chiama bamboccione, mandando su tutte le furie Tina. Per Vicinanza scende una dama, Maria Ludovica, che però il cavaliere decide di non conoscere.

Spazio al trono classico con Ida Platano: la tronista ha portato in esterna Sergio: dopo un primo gelo tra i due, il corteggiatore e la tronista si sono lasciati andare a diversi abbracci e Sergio ha dichiarato di aver avuto una sorta di colpo di fulmine con lei e che la trova bellissima. In studio, Ida ammette che con Sergio si è sentita benissimo e si è lasciata andare molto con lui. Il corteggiatore ribadisce che ha un forte interesse per lei e che ha sentito la sua mancanza in questa settimana. Si passa all'esterna di Mario, che ha scritto per la tronista una lettera, e a telecamere spente svela a Ida delle cose sul suo passato. Peccato che l'atmosfera si rovini quando Mario le fa capire che vuole andare via, perché pensa che sia finito il tempo. Ida si arrabbia e tra le lacrime decide di andar via dall'esterna, perché si sente presa in giro. In studio volano stracci tra Mario e Ida, con il corteggiatore che dice che la tronista non ha capito nulla di ciò che le ha confidato e che si è comportata male con lui; Sergio e Mario hanno poi una breve lite, con il primo che accusa il secondo di essere un cafone e che vuole sedersi in disparte per sentire meglio cosa ha da dire.

Mario continua a ripetere che Ida non ha capito nulla di ciò che la confidato e la tronista va su tutte le furie, accusando invece il corteggiatore di aver voluto ridurre il tempo dell'esterna perché in realtà non è davvero interessato a lei. Tra i due volano parole pesanti e si intromette Ernesto Russo che riprende Sergio, perché non fa altro che attaccare gli altri corteggiatori invece di mostrarsi, ma poi ha anche qualcosa da dire alla tronista. Viene però interrotto da Mario che chiede a Ida se ha sentito la sua mancanza in questa settimana e poi le mostra il tatuaggio che ha fatto per lei: sul suo polso appare nitido il nome della tronista. Dopo il momento tra Ida e Mario, Ernesto dichiara che ha deciso di lasciare il corteggiamento.

