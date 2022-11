Uomini e Donne, Maria De Filippi smaschera Alessio Campoli ma la tronista Lavinia...

Gossip TV

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, Maria De Filippi mette in dubbio Alessio Campoli ma la tronista Lavinia non ci sta.

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, scoppia una discussione tra Carola e Alice per contendersi le attenzioni del tronista Federico Nicotera. Mentre la dama Paola finisce nel mirino di Tina Cipollari, la tronista Lavinia esce in esterna con Alessio Campoli, sul quale Maria De Filippi ha molti dubbi.

Uomini e Donne, Maria De Filippi non crede ad Alessio Campoli?

La nuova puntata di Uomini e Donne si apre sul confronto tra Federico Nicotera e le sue corteggiatrici. Alice si è infuriata dopo l’esterna con Carola, accusando Federico di averla trascurata al punto di averle fatto pensare di non avere più stimoli a conoscerlo. Federico è corso dietro ad Alice, rifugiatasi dietro le quinte, per poi tornare in studio e scusarsi con Carola per non aver commentato insieme la loro romantica esterna. Mentre sul tronista romano arriva una succulenta anticipazione, tra Carola e Alice scoppia una discussione e le due corteggiatrici sono pronte a saltarsi al collo.

Per il trono over, invece, ci sono Paola e Alessandro M. che si stanno conoscendo dopo una cena di lusso, un gesto romantico da parte del cavaliere e tanti bacio passionali. In studio, Tina Cipollari è scatenata contro la dama e l’accusa di essere interessata alla capacità economica di Alessandro, provocando ilarità nel pubblico per i suoi colorati paragoni. Si passa poi alla tronista Lavinia Mauro, che è uscita in esterna con Alessio Campoli dopo le polemiche che hanno travolto il corteggiatore, il quale si è inizialmente tirato indietro dichiarando di avere troppi dubbi legati alle fragilità della romana, per poi tornare sui propri passi.

In esterna i due sono molto sereni ma Maria De Filippi non nasconde di avere qualche dubbio su Alessio, visto quello che è successo precedentemente con la tronista, ma il corteggiatore si smarca difeso anche da Lavinia. In studio nasce una discussione accesa tra la tronista e il partenopeo Alessio, accusato di andare a ballare tutte le sere, e dunque non realmente interessato a lei.

