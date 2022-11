Uomini e Donne, il tronista Federico Nicotera pizzicato così in esterna con lei: la scelta è vicina!

Gossip TV

Nuova segnalazione su Federico Nicotera. Il tronista di Uomini e Donne è vicino alla scelta?

Federico Nicotera sta cercando la sua anima gemella nello studio di Uomini e Donne e sembra che la sua attenzione si sia spostata tutta verso la giovane corteggiatrice Carola. Tra loro la situazione è complicata, dato che hanno avuto più scontri che incontri fuori e dentro lo studio, ma una segnalazione cambia tutto. È Carola la scelta del romano?

Uomini e Donne, Federico Nicotera prossimo alla scelta?

Il tronista Federico Nicotera incuriosisce e divide il pubblico di Uomini e Donne. Il romano, pur avendo appena 25 anni, è molto maturo e responsabile a causa della sua storia personale e questo lo porta a cercare nelle sue corteggiatrici un livello di maturità talvolta esagerato, e a critiche durissime che fanno male e lasciano senza parole gli spettatori. Federico pretende e, sebbene sia giusto che imponga i propri standard nella sua ricerca dell’amore, talvolta esagera come quando ha fatto scoppiare in lacrime la corteggiatrice Carola.

Proprio con lei Nicotera ha un rapporto particolare, fatto di attrazione profonda e innegabile, ma anche di tanta diffidenza che lo porta a mettere in dubbio ogni gesto della giovane corteggiatrice. Molti spettatori di Uomini e Donne tifano per la coppia, trovando Federico già cotto di Carola e lei perfetta al suo fianco per stemperare quell’aria gelida del romano con la sua simpatia e freschezza. Grazie ad una segnalazione giunta a IsaeChia sappiamo che Federico e Carola sono tornati in esterna insieme, pizzicati davanti a Fontana di Trevi, nel cuore di Roma, mentre si baciano con passione.

Stando alle anticipazioni delle nuove registrazioni del dating show di Maria De Filippi, inoltre, sembra che il rapporto tra Federico e Carola evolverà molto nel corso delle prossime puntate, portando tutti a crede che sarà proprio la giovane corteggiatrice varesotta la scelta di Nicotera. Del resto, dopo l'addio di Federica Aversano a Uomini e Donne, anche i tronisti devono raccogliere le idee e capire su chi far ricadere la propria scelta il prima possibile, dato che il trono non durerà oltre gennaio.

