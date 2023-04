Uomini e Donne, Maria De Filippi bacchetta un cavaliere: "Ah poverino, ti devi mettere alla prova?" [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, fa ritorno la coppia formata da Alessandro Sposito e Pamela Fersini e durante il trono over Maria De Filippi sfodera la sua ironia con un cavaliere. Vediamo insieme cosa è successo.

Oggi a Uomini e Donne è tornata in studio una vecchia coppia, uscita da qualche mese nel programma, quella formata da Pamela Fersini e Alessandro Sposito. Spazio al trono over con alcune coppie un po' traballanti e Maria De Filippi interviene con la sua ironia a bacchettare un cavaliere.

Uomini e Donne, trono over un po' sottotono, interviene Maria De Filippi con la sua ironia contro un cavaliere

In studio sono ritornati Pamela e Alessandro, usciti insieme dopo che il folto parterre del cavaliere napoletano si era poi dileguato. Ma la conduttrice del dating show di Canale 5, Maria De Filippi annuncia che non è un felice ritorno, perché tra i due ci sono problemi. Il primo a entrare è Alessandro e il cavaliere rivela che Pamela si comporta come se fosse ancora single e non gli dà le attenzioni che dovrebbero essere normali in una coppia. La dama entra poco dopo e sembra lasciar intendere che il cavaliere non apprezzi gli sforzi che lei fa per incastrare i suoi lavori e la loro vita e che Alessandro ha preferito evitare i problemi tra loro e che è molto geloso.

Il cavaliere a queste parole ammette che durante una serata, mentre lui allontana le donne che gli si avvicinano, ha visto invece che Pamela ha dato confidenza a un uomo che le si è avvicinato e la cosa gli ha dato molto fastidio. La conduttrice dice però che queste non gli sembrano motivazioni valide per lasciarsi, perché comunque è evidente che loro si piacciano ancora. Ma il cavaliere insiste che Pamela non ha fatto alcuno sforzo per provare a chiarire con lui, ma ha preferito mettere al primo posto il suo lavoro. In studio anche gli opinionisti non credono molto a questa storia o comunque che sia questa una motivazione valida per lasciarsi. Anche la dama non sa che pensare, perché Alessandro la sera prima le ha detto che non le deve dar più conto di niente. Questo però, come ricorda ancora Maria è più un litigio di coppia, che la fine di una storia e, infatti, alla fine i due ballano insieme e sembra che possano ricucire il loro rapporto.

Spazio al trono over ancora con Gabriella, Silvia e Tiziana e Alberto e Antonio. Tiziana e Alberto si stanno frequentando da diverso tempo, anche se per qualche tempo il cavaliere è uscito anche con altre dame, finché non ha chiesto di diventare esclusivi. Per la dama le cose andavano bene, ma il cavaliere aveva chiesto poi di conoscere altre dame, tra cui Laura, la quale rivela che il cavaliere è sparito dopo una serata insieme, senza dare spiegazioni. Anche Aurora rivela che con lei il cavaliere è stato alquanto sfuggente e che non ha percepito voglia di conoscersi. Il cavaliere ammette che ora non è interessato a uscire con nessuna se non Tiziana. Gabriella frequenta Antonio da alcune settimane e tra i due c'è un "coinvolgimento", anche se il cavaliere non sembra molto convinto di usare questo termine per descrivere il loro rapporto, perché lui ammette che non gli è scattato ancora un sentimento, perciò, ha deciso di uscire con Silvia. La conduttrice si inserisce nella discussione e bacchetta il cavaliere: lui è uscito più volte con Gabriella, se non gli è scattato alcun sentimento, allora, non ha senso continuare così, anche perché è evidente che invece la dama ha per lui un trasporto. Anche altre uscite del cavaliere scatenano l'ironia di Maria, soprattutto, quando alla domanda con chi balli Antonio risponde che vuole ballare con Silvia.

