Uomini e Donne, Marco Viola svela perché ha lasciato il programma e di un interesse per una corteggiatrice di Brando!

Marco Viola è stato uno dei cavalieri del trono over di quest'anno di Uomini e Donne. In una recente intervista, ha svelato i motivi del suo allontanamento e di avere un interesse per una corteggiatrice di Brando!

In questa edizione di Uomini e Donne, nel parterre maschile del trono over si era distinto Marco Viola, cavaliere che ha abbandonato il dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi da alcuni mesi.

Uomini e Donne, Marco Viola svela i motivi dietro il suo addio al programma. Poi confessa un interesse per Beatriz D'Orsi!

Durante il suo (breve) percorso, Marco Viola aveva tentato di frequentare diverse dame, come Roberta Di Padua e aveva attirato l'attenzione di Barbara De Santi, con cui era stato protagonista della sfilata di seduzione femminile in una rivisitazione della famosa scena di Ghost. Da lì, la dama aveva cercato di convincerlo a darle una possibilità, vista l'evidente chimica tra loro, ma il cavaliere si era sempre rifiutato, ammettendo di averla trovata molto attraente, ma che non riusciva a pensare di corteggiarla. Quando Roberta Di Padua aveva confessato di voler lasciare il programma, Marco Viola si era dichiarato e l'aveva pregata di non andare via e di dargli una possibilità per conquistarla. Tuttavia, la decisione della dama era stata irremovibile e dopo poche puntate, anche del cavaliere si sono perse le tracce in puntata.

Intervistato da Lorenzo Pugnaloni per il suo format Casa Lollo, l'ex cavaliere ha finalmente rivelato i motivi che lo hanno spinto ad abbandonare il programma condotto da Maria De Filippi. In realtà, dietro l'addio al programma nessuna ragione particolare, ma solo impegni lavorativi, come ha ammesso lui stesso:

"Me ne sono andato perché il mio lavoro come sempre a inizio anno mi porta lontano, in trasferta e quindi con la redazione abbiamo stabilito questo pit stop lavorativo, dovuto alle trasferte che sto facendo, anche marzo dovrebbe essere un mese di trasferte, quindi è ovvio che Uomini e Donne è un programma che richiede una presenza e una continuità che io non riesco a dare, quindi è giusto avere stabilito questo pit stop, niente di grave"

Sull'uscita di Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza dal programma, l'ex cavaliere ha dichiarato:

"Per naturale inclinazione auguro Roberta e Alessandro che la loro uscita dalla trasmissione possa avere successo, è ovvio e credo di interpretare il comune sentire, appare un po’ sorprendente il cambio repentino di sentimenti da parte di Alessandro. Non è giudicabile, le cose spesso in amore cambiano repentinamente, però i suoi cambiamenti sono ondivaghi e quello mi lascia un po’ sorpreso e sospendo il giudizio, ho ascoltato anche l’intervista a Verissimo e mi è sembrato sincero, l’ho sempre trovato sincero, a me personalmente appare strano questo sali e scendi, queste montagne russe emotive, perché non mi appartengono. La loro uscita dal programma però mi è sembrata un po’ portata dagli interventi degli opinionisti, però ripeto tutto fa brodo, se poi dopo le cose vanno bene, ben vengano anche le esternalità che le hanno provocate. Per quanto riguarda Roberta, ci ho provato in tutti i modi con lei, le ho dedicato una poesia, l’ho cercata sotto il periodo di Natale, la sarei andata a corteggiare anche a Cassino, ho attinto alla parte migliore di me. A me inizialmente aveva destabilizzato l’approccio di Roberta che è il suo perché anche con Alessandro si è verificato di nuovo l’accollo di cui parlavo"

Marco ha anche commentato il nuovo interesse di Barbara De Santi per Ernesto Russo, ex corteggiatore di Ida Platano e ha affermato:

"Per quanto riguarda Barbara ho molto apprezzato l’intervento di Maria quando lei piangeva per Ernesto. Sembrerebbe che lei abbia un interesse piuttosto spiccato per lui, sorprendente anche questo, perché non è successo niente con lui. Lo stesso è accaduto con me, quando dopo la sfilata in cui mi ha coinvolto e mi sono detto, ma cosa ho fatto per provocare queste lacrime? Io non sono mai uscito con lei, non le ho mai lasciato il numero, ma oggi me ne pento perché Barbara è l’unica all’interno del parterre femminile di cui sono riuscito a percepire la luce negli occhi, insieme a una genuinità che però la porta ad essere estremamente ingenua. Forse è la donna più bella all’interno del parterre e lo dico da un punto di vista spiccatamente estetico, la sua luce è senza eguali e al contempo coabita in lei un’ingenuità che la rende estremamente fragile e lo stiamo rivedendo nella relazione con Ernesto. Ho avuto anche l’opportunità di conoscere lui ed è un uomo estremamente gentile e delicato a dispetto della sua apparenza esotica. Custodisce una sensibilità d’animo d’altri tempi e credo che Barbaraquesto l’abbia percepito"

Infine, ha rivelato di avere un interesse per Beatriz D'Orsi, corteggiatrice di Brando Ephikrian:

"Qualora io rientrassi nel parterre maschile e Brando scegliesse Raffaella io chiederei a Maria di poter corteggiare Beatriz, magari lei mi farebbe una risata in faccia e mi direbbe di tornare nel trono over, ma questo per dirti quali sono i miei gusti. Non so chi sceglierà Brando, la sua situazione non è facile, ho saputo cogliere le qualità di questo giovanissimo, ovviamente la sua età non lo rende immediatamente deciso, ma c’è una parte di me che ha compreso che a lui piace Beatriz e sono anche dell’idea che lui la preferisce a Raffaella, ma lei raccoglie intorno a sé una serie di approvazioni che lo stanno confondendo, la sua giovane età lo rende suscettibile a condizionamenti"

