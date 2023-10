Uomini e Donne, Marco risponde alle prese in giro di Barbara e Roberta: "C'è un motivo per cui cammino così"

Gossip TV

Marco Viola, 46enne romano, tra i protagonisti del trono over di Uomini e Donne, si è raccontato a cuore aperto al magazine dedicato al programma.

Uomini e Donne, parla il cavaliere Marco Viola: "Vorrei al mio fianco una donna bellissima, una diva in grado di far rivoltare il mondo quando passa"

In amore il più grande desiderio di Marco, consulente fiscale romano, è quello di avere al suo fianco una donna bellissima, che sia una diva. Un "progetto" alquanto ambizioso e a cui Marco crede moltissimo. Uomo a cui piacciono evidentemente le sfide: abbiamo imparato a conoscere in queste settimane il cavaliere romano attraverso dei vivaci centro studio durante i quali si è confrontato con tre delle donne più tenaci del parterre:

Claudia Lenti, Roberta Di Padua e Barbara De Santi.

Se la fine della frequentazione con Claudia l'ha alquanto infastidito, come abbiamo visto in onda, di sicuro quello che ha ferito maggiormente Viola è stata la presa in giro sulla sua camminata proprio di Barbara e Roberta.

"Se non ho reagito è perché sono rimasto senza parole. Cammino così a causa di un incidente che mi ha costretto a stare immobile per diverso tempo!Non sono un robot: mi sono sentito toccato profondamente da quei commenti, ma li per li sono rimasto senza parole anche perché questa mia caratteristica è la conseguenza di un periodo della mia vita affatto piacevole. Il mio modo di camminare che capisco sia un po' inconsueto, é la conseguenza di un incidente avvenuto mentre facevo sci nautico in cui mi sono rotto un femore. All'e poca, e avevo solo ventun anni, ho vissuto una piccola Odissea perché purtroppo ho rischiato un'embolia. Per questo ho dovuto tenere la gamba ferma per un mese. La sedentarietà ha fatto scendere molto il tono muscolare della gamba. Fortunatamente, sotto consiglio medico, ho iniziato a fare molto sport che mi ha portato ad avere un portamento da indossatore, attività che tra l'altro ho anche svolto per qualche anno"

Il cavaliere romano ha parlato del motivo che lo ha spinto a parteceipre al dating show e della donna che vorrebbe avere accanto:



"Negli ultimi dieci anni della mia vita sono molto cambiato. Se prima ero un uomo che aspettava che le cose accadessero, che non prendeva l'iniziativa e che aveva bisogno di mille rassicurazioni e garanzie, adesso sono una persona dalle spalle larghe che non ha paura di prendersi ciò che vuole. Credo che il programma mi possa aiutare a trovare quello che desidero. Vorrei al mio fianco una donna bellissima, una diva in grado di far rivoltare il mondo quando passa. So che ci vuole coraggio per corteggiare una donna del genere e qualora la trovassi avrei anche tanta concorrenza. So anche che per conquistarla ci voglio risorse di tutti i tipi: interiori, materiali, immateriali. Se devo essere sincero nessun delle signore del parterre rispecchia la mia donna ideale, almeno dal punto di vista fisico. A me piacciono, per intenderci, le donne come Luisa Ranieri: è lei il mio prototipo. Detto questo, sono stato subito molto colpito sia da Roberta che da Cristina. Di loro ho subito pensato che avrebbero potuto essere il mio giusto avversario..."

"Roberta è una donna fisicamente meravigliosa, ma secondo me ha davvero un carattere molto spigoloso e contrastante che io reputo poco femminile. Penso che non si sappia far corteggiare"

"Non ho piu paura di prendere batoste. In passato l'hoa vuto e come ce l'hanno anche molti uomini tutt'ora. Mi creda: se tanti alla fine rinunciano a una donna non è perché hanno il timore di un no, ma di soffrire"

Marco ha parlato del suo "antagonista" Alessio e di Claudia con la quale la frequentazione si è ormai conclusa e infine di Barbara:



"Alessio mi piace molto come persona e con il senno di poi credo che sin dall'inizio, Claudia, avesse ragione, come l'avevano

Barbara e Roberta: lei e una giocatrice".

"Secondo me all'inzio era palese la preferenza di Alessio nei confronti di Barbara. Lei ha sbagliato a sfilarsi dalla frequentazione per un bacio che non credo sia qualcosa di decisivo a una certa età e in certi contesti. Le confesso una cosa: per quanto non mi stia simpatica, trovo Barbara una donna dalla spiccata femminilità fatta di mille sfumature. L'unica pecca di Barbara è il coraggio: si riguarda troppo in tv e si auto sabota!

