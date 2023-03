Uomini e Donne, Marco Fantini risponde alle domande dei fan: "Penso di aver superato il limite..."

Gossip TV

Marco Fantini e Beatrice Valli sono in attesa della loro terza figlia e hanno deciso di rispondere ad alcune domande sui social poste dai fan. Vediamo insieme cosa hanno raccontato.

Marco Fantini e Beatrice Valli sono tra le coppie più amate uscite dal programma di Uomini e Donne dove Marco era tronista e scelse alla fine Beatrice come sua compagna. All'epoca, Beatrice non sapeva se sarebbe stata lei la scelta, temendo che avendo già un bambino, Alessandro, Marco potesse non sentirsi pronto a prendersi anche le responsabilità di padre adottivo del piccolo. Eppure, a distanza di anni da quella scelta, Marco ha dimostrato di amare moltissimo la sua Beatrice e ha costruito con lei una famiglia splendida: dopo le piccole Azzurra e Bianca, ora accoglieranno anche una quarta bambina.

Uomini e Donne, Marco Fantini risponde alle domande dei fan sui social

L'ex tronista ha deciso di rispondere ad alcune domande dei fan su Instagram e ha svelato che vorrebbe assistere al parto, previsto per aprile, come ha raccontato anche Beatrice Valli qualche settimana fa. Il tronista ha anche raccontato che per il momento non hanno ancora un'idea precisa del nome, anche se vorrebbero restare nell'ambito dei "colori":

"Eh il nome non lo abbiamo ancora scelto. Siamo un po' indecisi, uno è Matilda, poi Blu o Alba e Celeste, anche se quest'ultimo lo scarteremo. Dipende da come nasce, perché ancora non si è fatta vedere."

La moglie, scherzando, ha detto che nonostante i quattro bambini, Marco spesso si sente solo, perciò dopo questa quarta aggiunta...potrebbero essercene altre in arrivo? Ma qui, Fantini è stato categorico:

"No, no. Penso di aver superato il limite e la media."

In realtà, la coppia al momento non è intenzionata ad allargare ulteriormente la famiglia, anche perché vorrebbe riprendere a viaggiare e tornare in Africa, magari, proprio con i bambini. Tra le altre domande a cui Marco Fantini si è ritrovato a rispondere c'era una che gli chiedeva quando ha capito che Beatrice era la donna giusta:

"Non l'ho capito il primo giorno. L'ho capito quando abbiamo mangiato la pizza insieme a casa. Ti ricordi? Avevo portato la pizza a casa per te e Ale. Non eravamo nel programma. Nel programma mi stavi sulle scatole."

Scatenando con l'ultima frase l'esasperazione della moglie, ma rendendo anche chiaro quanto siano complici e felici tra di loro.

