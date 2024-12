Uomini e Donne, Manuela Carriero su Michele Longobardi: "Ha violato il regolamento, la legge non è uguale per tutti"

Gossip TV

L'ex tronista Manuela Carriero parla di Michele Longobardi, dopo le anticipazioni di Uomini e Donne: "Avevamo amici in comune e tramite essi aveva provato a mandarmi messaggi"

Ieri, martedì 17 dicembre, c'è stata una nuova registrazione del dating show di Uomini e Donne in cui alcune corteggiatrici hanno fatto presente in studio di aver ricevuto messaggi fake dal tronista Michele Longobardi. Un comportamento vietato dalla redazione che non consente che i protagonisti del programma si sentano fuori dal contesto televisivo.

Manuela Carriero: "La legge dovrebbe essere uguale per tutti. Michele non è una persona vera e onesta"

Nonostante questo, sembra che Michele non sia stato invitato a lasciare il dating show di Canale 5. Anzi, pare che la padrona di casa, lo abbia giustificato e compreso a differenza di altri tronisti e volti dell'over. A tal proposito è intervenuta Manuela Carriero, ex tronista del programma e che aveva, tra i suoi e corteggiatori, proprio Michele. A quanto ha riferito la Carriero, anche con lei, all'epoca, avrebbe cercato di mettersi in contatto al di fuori della trasmissione. Ecco cosa ha dichiarato Manuela a Lorenzo Pugnaloni:

"Avendo vissuto a Napoli, avevamo amici in comune e tramite essi aveva provato a mandarmi messaggi del tipo: ‘Ditele che la penso, ditele di portarmi in esterna, datele la buonanotte’. Dissi alla mia amica di non azzardarsi a fare da tramite per nessun tipo di comunicazione e ho chiuso lì la situazione. Ovviamente, per l'enorme rispetto che porto verso il programma e la redazione, accennai loro questa cosa".

L'ex tronista ha poi aggiunto:

"Credo che il suo intento fosse quello di tenerle tutte per allungare il brodo. Diciamo che con la velocità con cui ha capito che non fosse interessato a me, mi meraviglio che non abbia ancora la scelta. La legge dovrebbe essere uguale per tutti, comunque ha violato il regolamento. lo gli avevo dato il beneficio del dubbi ma non mi sbagliavo. Non è una persona vera e onesta".

Michele Longobardi smascherato dalle corteggiatrici

Nel corso dell'ultima registrazione di Uomini e Donne, Michele Longobardi ha scelto di eliminare Mary, una delle sue corteggiatrici. Prima di abbandonare lo studio, però, la ragazza ha lasciato tutti spiazzati con una frase enigmatica: “Sono una signora, quindi non parlo”. Parole che non sono passate inosservate e hanno subito destato la curiosità della produzione, che le ha chiesto di approfondire. È stato allora che Mary ha deciso di rivelare un retroscena sorprendente: Michele avrebbe utilizzato un falso profilo Instagram per comunicare in segreto con le sue corteggiatrici.

Mary ha raccontato che Michele, fingendo di essere un utente anonimo, aveva aggiunto sui social tutte le sue corteggiatrici. Con Amal, ad esempio, avrebbe inviato messaggi come “Apriti di più, lui è interessato”, cercando di spingerla a mostrarsi più coinvolta.. Mary, tuttavia, era riuscita a smascherarlo quasi subito. All’inizio Michele aveva evitato di risponderle, ma poi aveva ceduto, iniziando con lei uno scambio intenso di messaggi, chiamate e persino videochiamate.

La redazione ha quindi deciso di affrontare la situazione in un contesto più riservato. Michele è stato convocato in uno studio vuoto, alla presenza di due membri dello staff e delle corteggiatrici coinvolte. Gli sono stati mostrati i materiali raccolti a supporto delle rivelazioni. Di fronte all’evidenza, Michele, visibilmente in difficoltà, si è scusato pubblicamente per il suo comportamento. La scena ha scosso profondamente Amal e Mary, entrambe scoppiate in lacrime.

Dopo il chiarimento privato, Michele è tornato nello studio principale insieme a Mary e Amal per discutere l’accaduto. Le due ragazze, inizialmente intenzionate a chiudere ogni rapporto, hanno poi chiesto del tempo per riflettere sulla situazione. A questo punto, Maria De Filippi è intervenuta, sottolineando che il tronista non aveva bisogno di scusarsi con la redazione. Secondo Maria, l’errore di Michele era da attribuire a un mix di insicurezza e ingenuità, più che a una reale cattiva intenzione.

Michele ha confermato questa interpretazione, definendosi “insicuro e poco furbo”, e ha chiesto alle due ragazze se fosse possibile continuare il loro percorso insieme. Tuttavia, la decisione finale è stata rinviata, in attesa che entrambe si prendano il tempo necessario per valutare se vale la pena proseguire questa conoscenza o mettere definitivamente un punto alla loro storia con il tronista.

