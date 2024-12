Uomini e Donne, anticipazioni: Michele Longobardi smascherato dalle corteggiatrici ma Maria lo perdona

Gossip TV

Oggi, martedì 17 dicembre 2024, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Scopriamo cosa è successo nei nuovi appuntamenti con il dating show di Canale 5. Ecco le anticipazioni diffuse dal blog di Isaechia.

Uomini e Donne, anticipazioni: Michele Longobardi si mette nei guai

Nella scorsa puntata di Uomini e Donne, Michele Longobardi ha deciso di eliminare Mary, una delle sue corteggiatrici. La ragazza, prima di lasciare lo studio, ha lanciato una frase sibillina: “Sono una signora, quindi non parlo”. Una dichiarazione che ha subito attirato l’attenzione della produzione, che le ha chiesto di spiegarsi meglio. A quel punto, Mary ha svelato un retroscena inaspettato: durante le settimane precedenti, Michele avrebbe utilizzato un profilo Instagram fake per comunicare con le sue corteggiatrici.

Mary ha raccontato che Michele, fingendo di essere un anonimo, avrebbe aggiunto tutte le sue corteggiatrici su Instagram. Con Amal, ad esempio, le avrebbe scritto messaggi incoraggianti come “Apriti di più, lui è interessato”, mentre con Veronica si era dimenticato di aver scritto, fatto che la ragazza ha comunque ignorato poiché aveva intuito che fosse un profilo falso. Mary, invece, lo aveva smascherato subito e, inizialmente, Michele aveva evitato di rispondere. Successivamente, però, aveva ceduto, iniziando con lei un fitto scambio di messaggi, chiamate e persino videochiamate.

La produzione ha deciso di far ascoltare tutto il materiale raccolto a Michele, ma in un contesto più intimo: lo studio era vuoto, presenti solo due membri dello staff e le due corteggiatrici coinvolte. Michele, visibilmente imbarazzato, si è scusato pubblicamente per il suo comportamento. Entrambe le ragazze, sconvolte, sono scoppiate in lacrime. Dopo questa rivelazione, Michele è tornato in studio insieme a Mary e Amal. Sebbene inizialmente le due ragazze sembrassero decise a chiudere definitivamente la conoscenza, successivamente hanno chiesto del tempo per riflettere. Maria De Filippi ha preso la parola, spiegando che il tronista non doveva scusarsi con la redazione, ma ha attribuito il suo errore a una combinazione di insicurezza e scarsa furbizia. Michele ha confermato questa interpretazione, definendosi “insicuro e poco furbo”, e ha chiesto alle ragazze se fosse possibile proseguire il percorso insieme. La decisione finale, però, è stata rimandata, in attesa delle loro riflessioni.

Francesca e Gianmarco, Martina e Ciro

Nel frattempo, Francesca Sorrentino ha avuto un’accesa discussione con Gianmarco nel camerino post-puntata. Il ragazzo, apparentemente distante e poco coinvolto, ha spinto Francesca a recarsi direttamente a casa sua per un confronto. La situazione rimane ancora aperta e tesa.

Martina De Ioannon, invece, ha cercato un chiarimento con Ciro Solimeno dopo che il corteggiatore aveva dichiarato di voler abbandonare il programma a causa del bacio tra Martina e Gianmarco nella scorsa puntata. Nonostante un primo incontro freddo, avvenuto a Torre Annunziata, Martina è riuscita a sciogliere la tensione dedicandogli una canzone. Tuttavia, in studio, Gianmarco si è mostrato molto nervoso e ha avvertito la tronista che il suo interesse potrebbe spezzarsi, facendo presagire un possibile “no” alla scelta finale.

Trono Over: tra nuove conoscenze e vecchie tensioni

Gemma Galgani, sta conoscendo un nuovo cavaliere, Antonio. Tuttavia, la puntata si è aperta con un acceso scontro tra Gemma e Tina Cipollari, causato dall’intervista rilasciata da Gemma a Belve, che non è piaciuta all’opinionista.

Sul fronte delle relazioni, Diego Tavani e Claudia hanno deciso di chiudere la loro frequentazione nella scorsa puntata. Claudia ha confessato di non provare amore per Diego, mentre lui si è dichiarato innamorato. Dopo la puntata, i due hanno avuto un pesante litigio, ma oggi Claudia è tornata in studio con l’intenzione di leggere una lettera a Diego per tentare di riaprire il dialogo. Tuttavia, Diego è apparso deciso a chiudere definitivamente, dichiarando di non sentirsi più rispettato. Gli opinionisti hanno attaccato il cavaliere, accusandolo di usare scuse per porre fine alla relazione. Offeso e infuriato, Diego ha lasciato lo studio, affermando che nessuno può capire come si sia sentito realmente.

