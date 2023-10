Uomini e Donne, anticipazioni: Manuela elimina Michele, Maurizio chiude la frequentazione con Gemma

Gossip TV

Oggi, sabato 7 ottobre 2023, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne: eliminazione inaspettata nel trono classico e nuova delusione per Gemma Galgani.

Uomini e Donne, Maurizio stanco di Gemma, Manuela elimina Michele Longobardi

Scopriamo cosa è successo nel dettaglio dalle anticipazioni diffuse dalla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni.

Gemma e Maurizio hanno chiuso definitivamente la loro frequentazione. E' stato il cavaliere a tirarsi indietro dopo le varie lamentele della dama torinese. Gemma ci è rimasta molto male e Tina ha insistito per un chiarimento. La Galgani avrebbe voluto uscirci questa sera, ma lui ha deciso di parlare le quinte. Maurizio ha continuato a sentire anche Elena e lei ha palesato il fatto che a lui è rimasto particolarmente indispettito dalla con Gemma ma che comunque lo capisce e intende andare avanti.

Roberta ed Ermes a centro studio. Lei si è lamentata che i cavalieri non si danno da fare. Marco era uscito con lei ed è venuta fuori una discussione dopo che lui ha dichiarato di sentirsi oppresso da Roberta. La Di Padua si è infuriata si è infuriata e ha voluto fare vedere tutti i messaggi di Marco.

Per quanto riguarda il trono classico, Manuela aveva portato in esterna Michele, ma lui gliene ha dette di ogni: che è moscia e che non gli piace come si comporta. In studio tutti sono intervenuti per farla ragionare e alla fine Manuela ha deciso di eliminarlo. E’ uscita in esterna anche con Carlo ma si sono soltanto abbracciati. Per Manuela è sceso un nuovo corteggiatore, Tommaso.

Cristian ha fatto un’esterna con due ragazze: Valeria e Valentina. Ha baciato entrambe e tra loro è nata una discussione molto accesa e le due corteggiatrici si sono insultate a vicenda.

Michele, intervistato dal settimanale Uomini e Donne Magazine, aveva confessato che alcuni lati caratteriali di Manuela non erano di suo gradimento, reputandola una ragazza "un po' impacciata":

"La mia prima impressione su Manuela? Innegabilmente il primo impatto è stato fisico. Per quanto riguarda il suo carattere, all'inizio ho pensato che fosse una ragazza un po' timida e impacciata, e in queste settimane la mia impressione non è cambiata. Forse questo è l'unico piccolo problema nella nostra conoscenza.."

