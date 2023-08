Uomini e Donne, Manuel Maura nel programma per corteggiare una nota dama del trono over? Ecco la sua risposta!

Gossip TV

Dopo Temptation Island, Manuel Maura ha risposto alle domande dei fan se prenderebbe parte a Uomini e Donne per corteggiare una nota dama del trono over! Ecco cosa ha risposto!

Manuel Maura dopo l'avventura a Temptation Island potrebbe prendere parte a Uomini e Donne? E per corteggiare una nota dama del trono over? Ecco cosa ha risposto l'ex concorrente del reality di Canale5.

Uomini e Donne, Manuel Maura nel programma dopo Temptation per corteggiare Roberta Di Padua?

La questione è abbastanza nota ai fan dei due programmi di Maria De Filippi: durante una delle prime puntate di Temptation Island, Roberta Di Padua, nota dama del trono over del dating show, aveva commentato positivamente la bellezza di Manuel Maura, all'epoca nel programma insieme alla fidanzata Francesca Sorrentino. La dama non aveva fatto mistero di trovare il concorrente un ragazzo molto attraente, ma come spesso succede con le dichiarazioni sui social, il gossip era rapidamente schizzato alle stelle, facendo scatenare haters e polemiche, tanto che Di Padua si era trovata a dover rispondere alle critiche subite:

"Due giorni fa ero con amiche e guardavo Temptation Island. Mi sono lasciata andare a un commento su una persona e lì si è scatenato l'inferno. Forse è stato solo un momento di sorriso. Inutile fare troppe polemiche, ho detto solo quello che pensavo, quello che pensano moltissime donne ma non hanno il coraggio di dire"

La dama è stata, infatti, spesso, criticata per aver dimostrato apprezzamenti per uomini più giovani di lei, come anche nel caso di Andrea Foriglio, corteggiatore di Nicole Santinelli, con cui Roberta Di Padua si era scontrata in studio in più di un'occasione. Ma, Manuel Maura cosa pensa di questa situazione? Dato che da Temptation è uscito da single, alcuni fan hanno chiesto sui social se sarebbe disposto ad andare a Uomini e Donne per corteggiare la nota dama del trono over. La risposta di Manuel è stata ricondividere la domanda con un unico dettaglio: un'emoji di una faccina che ride fino alle lacrime.

Forse, per indicare che c'è qualcosa che non sappiamo e che presto lo vedremo nel programma? O più semplicemente per indicare che, al momento, l'idea che lui prenda parte al dating show è semplicemente ridicola? Intanto, la sua ex Francesca Sorrentino potrebbe essere in lista per il trono, dato che ha pubblicato una foto mentre era nei famosi camerini degli studi Elios. Non ci resta che attendere per scoprire se sarà davvero così.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne