Uomini e Donne, Ludovica Valli sui social: "Non vi nego che sono molto preoccupata, perché..."

L'ex volto di Uomini e Donne, Ludovica Valli ha aggiornato i fan sulle sue condizioni di salute, pubblicando un aggiornamento sui social. Ecco cosa ha detto!

L'influencer Ludovica Valli è tornata sui social per aggiornare i fan sulla sua salute: in seguito a un controllo che non era andato bene, l'ex volto di Uomini e Donne, aveva deciso di sensibilizzare i suoi fan sull'importanza della prevenzione. Si è mostrata così nelle storie su Instagram con la pancia scoperta, per far vedere i risultati dell'asportazione di un neo sospetto.

Uomini e Donne, Ludovica Valli sensibilizza i fan sull'importanza della prevenzione

Nel corso di una visita medica il cui esito non era stato quello previsto, l'ex protagonista del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi era apparsa molto demoralizzata, suggerendo che tutto dipendesse da uno stress mentale dovuto alla visita medica. Così, a distanza di giorni, Ludovica Valli è tornata sui social e ha mostrato ai followers i risultati dell'asportazione di un neo sospetto.

Ai fan che la seguono, Ludovica Valli non ha nascosto le sue preoccupazioni e paure, rivelando:

"La visita che non era andata bene…Oggi mi hanno asportato un neo (sospetto da togliere assolutamente il prima possibile). Era quasi un anno che rimandavo quella visita. Un po’ per paura, un po’ per la “mancanza di tempo”, ogni volta avevo qualche scusa diversa. Questo per dirvi di volervi bene, tanto bene e controllarvi. Controllarvi non appena sentite/vedete in voi, sul vostro corpo, dentro il vostro corpo, qualcosa che pensiate non vada affatto bene. O anche solo di routine (come in realtà ho sempre fatto io, ma come sono diventata mamma ho perso un po’ di vista me stessa, può succedere) non me ne faccio una colpa, è la vita. Priorità. Tanti fattori messi insieme. La prevenzione è davvero importante. E ancora una volta, oggi, voglio ricordarvelo. Nel mio piccolo. Non vi nego che sono preoccupata. Non vi nego che ho tanta paura, ma sono fiduciosa. Penso positivo. L’unica cosa che posso fare ora. Difficile, ma ci si prova. Ho i miei figli, la mia famiglia, che mi aiuta ogni giorno a farlo. Ora aspetto solo l’esame istologico. Saranno giorni intensi (ansiosa come sono io, aiuto). Vi stringo forte, volevo condividerlo con voi, ne sentivo la necessità. Fate parte di me, di noi."

