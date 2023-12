Uomini e Donne, Ludovica Valli furiosa sui social: "Facile avere 30 figli e 10 animali se se ne occupano altri!"

Gossip TV

L'ex volto di Uomini e Donne Ludovica Valli si è lasciata andare a un lungo sfogo sui social!

Ludovica Valli è stata protagonista di un difficile momento, quando ha confidato ai suoi followers di avere alcuni problemi di salute, esortandoli a dare la giusta importanza alla prevenzione. Tuttavia, recentemente, l'ex tronista di Uomini e Donne è finita al centro della bufera. Scopriamo perché!

Uomini e Donne, Ludovica Valli nella bufera: "Facile avere 30 figli e 10 cani se se ne occupano altri"

L'ex volto del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi è stata a lungo criticata a causa di alcune illazioni sul suo conto: in molte foto con la sua famiglia, i fan hanno notato la presenza del cane dell'ex tronista. Tuttavia, nel corso delle ultime settimane la presenza del cagnolino nelle foto sembrava decisamente diminuita, così, i fan hanno chiesto se per caso non avesse deciso di abbandonarlo.

Sotto l'ultimo post della Valli, infatti, si sono scatenati i commenti negativi e così l'ex tronista ha deciso di rispondere a questi haters, sfogandosi sui social e postando le seguenti parole:

"Se si hanno 1738 aiuti è molto più semplice gestire famiglia e “contorno”. lo preferisco non avere mille aiuti ma crescere io i miei figli e tutto ciò che mi circonda. Da sola non riuscivo ad occuparne almeno per ora, ho chiesto aiuto a mia mamma. Cosa c’è di male? Preferisco che sia coccolato da mia mamma che conosce già casa e famiglia anziché da un estraneo. Se non si sa la realtà dei fatti ma ci si basa solo su ciò che vi si fa vedere ah così è “tutto e tutti perfetto”. Facile avere 30 figli e 10 animali se ad occuparsene sono altre persone (parlo in generale, non di persone in particolare, parlo di ciò che so e conosco qui sui social). Quindi basta far finta di “non vedere”, aprite gli occhi. Il 90% delle persone qui sui social vi vende e vi mostra ciò che nella realtà nemmeno esiste. Continuate a vivere dentro le favole. Buon continuo di visione… io non ho mai preteso di piacere a tutti, non mi importa, ma almeno sono me stessa al 100% .. e questo è il “prezzo” da pagare quando si è se stessi. Il non piacere a tutti! lo sono felicissima così. Chi mi segue da ormai 11 anni sa come e chi sono. A me basta sapere questo."

Ludovica Valli ha proseguito ricordando che è ridicolo questo accanimento contro di lei, perché molte persone chiedono aiuto con i loro animali e non c'è nulla di cui vergognarsi:

"Giudicate e continuate a credere nelle favole...ora capisco erché va molto più avanti la gente “finta” perché esistono persone come voi purtroppo poco intelligenti – che ignorano o non vogliono vedere la realtà"

