Uomini e Donne, Luca Salatino si prende una pausa dai social: "La vita reale è molto altro"

L'ex tronista di Uomini e Donne, Luca Salatino, ha annunciato di voler limitare il suo tempo sui social per prendersi una pausa dal mondo digitale. Ecco cosa ha dichiarato!

Luca Salatino, noto ex tronista di Uomini e Donne, ha annunciato di volersi prendere un periodo di pausa dai social. Dopo l'esperienza nel dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi, l'ex tronista aveva preso parte al GFVip. La sua partecipazione al reality si era però rivelata di breve durata, poiché - per sua stessa ammissione - Luca aveva ammesso di sentire molto la mancanza della sua compagna di allora, l'ex corteggiatrice Soraia Allam Cerruti. La coppia, che sembrava molto unita e innamorata, aveva intrapreso la convivenza, per poi lasciarsi nell'estate 2023, dopo pochi mesi dall'inizio della loro nuova tappa di vita insieme.

Uomini e Donne, Luca Salatino contro i social: "La vita vera è molto altro, basta"

Dopo l'esperienza in tv, Luca Salatino è diventato chef di un importante ristorante della capitale, intraprendendo così un percorso di vita lontano dalle telecamere. Di recente, inoltre, l'ex tronista si è lasciato adare a un lungo sfogo sulla natura dei social e su quanto occupino spazio nella vita di tutti i giorni, impedendo però agli individui di realizzare che la vita vera è molto altro.

Su Instagram, Salatino ha postato un lungo messaggio nel quale ha rivelato che stare troppo a lungo sui social ha iniziato a costituire per lui più un problema che un'opportunità o un momento di svago. Come anche riportato da diversi esperti, il nuovo uso dei social network ha contribuito a creare un'idea malsana di felicità, che comprende viaggi continuti, lusso eccessivo, portando alla creazione di veri e propri standard di felicità, come li ha definiti Salatino.

L'ex protagonista di Uomini e Donne ha, invece, realizzato che "la vita è ben altro, è fatta di piccoli attimi, piccoli gesti dove bisogna apprezzare la felicità". Secondo Luca, infatti, si sta perdendo di vita la vera gioia, il saper apprezzare i piccoli momenti, che rendono reale la nostra vita. Ha aggiunto che la sua intenzione è perciò quella di prendersi una pausa da questo mondo digitale.

Una pausa che non implicherà l'addio definitivo al mondo dei social, ma un graduale allontanamento. L'ex gieffino aveva già iniziato a sfruttare la notorietà su Instagram per mostrare al pubblico diverse sue ricette e ha promesso che continuerà a farlo, ma con molta pià parsimonia. E, infine, ha poi augurato ai suoi followers di vivere in maniera equilibrata, provando a cercare la vera felicità nella vita reale, non sui social:

"Credo che nella vita bisogna saper trovare sempre un equilibrio. Una abbraccio a tutti e fate attenzione a quello che può sembrare felicità."

Uomini e Donne, Luca Salatino annuncia la fine della sua storia con Soraia Cerruti

A maggio 2023, dopo diverse settimane di rumors e dicerie, Luca Slaatino ha annunciato la fine della sua storia con Soraia Allam Cerruti: la coppia si era conosciuta negli studi di Uomini e Donne e, dopo un primo momento di gioia e pace, sembra che la loro relazione abbia preso una piega inaspettata. Secondo diverse segnalazioni, Soraia sarebbe venuta a conoscenza di alcuni atteggiamenti di Luca nella Casa del GFVip che non potevano definirsi esattamente "da fidanzato".

Ignorando queste supposizioni, Luca Salatino ha poi postato una storia Ig nella quale rivelava della grandissima delusione che stava provando e che era dovuto alla fine della sua storia d'amore con Soraia. Nel messaggio, l'ex gieffino invitava tutti a rispettare questo momento di dolore. Nel coroso delle settimane successive, tuttavia, erano emersi altri dettagli che facevano pensare che a volere una chiusura fosse stata proprio Soraia.

L'ex corteggiatrice ha infatti lamentato l'eccessiva gelosia e il comportamento immaturo dell'ex fidanzato, rivelando che in più di un'occasione l'aveva profondamente delusa. Pur amandolo molto, alla fine, Soraia aveva deciso di mettere un punto alla loro relazione. La consapevolezza è arrivata dopo il trasferimento di Luca a Como, città in cui hanno iniziato a convivere. Lì, ha rivelato l'ex corteggiatrice, Luca si è distanziato sempre di più e anche se non ci sono mai stati tradimenti, in diversi momenti l'ha profondamente ferita portandola a decidere di chiudere con lui.

