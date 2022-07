Gossip TV

L'ex tronista di Uomini e Donne nell'occhio del ciclone: il brusco rimprovero nei confronti di Soraia in diretta social, accende il web.

Luca Salatino e Soraia Allam Ceruti, hanno spazzato le voci che li volevano in crisi, mostrandosi insieme tra le vie di Milano, tra cene romantiche, dediche e baci appassionali, tutto testimoniato dalle storie Ig postate da entrambi.

Uomini e Donne, Luca Salatino rimprovera malamente Soraia, il web insorge ma lei lo difende

Proprio nel corso di quest'ultime però, per l'ex tronista è arrivato un brutto scivolone per cui il web è insorto.

Il video "incriminato" è sparito dall'account di Soraia ma è ancora visibile sulle storie di Deianira Marzano che lo ha commentato con queste parole, rivolgendosi a Luca:

"Ma io non ho parole, ma non lo potevi dire in disparte!" Questa ragazza ci è rimasta malissimo si è sentita mortificata e ha fatto bene a non levare le storie perché la figura del trappano l'ha fatta lui" e ancora, dopo che l'ex corteggiatrice ha tolto le storie in questione: "Mi dispiace molto che Soraia, noi donne non dobbiamo consentire a nessuno di mortificarci e se una persona ci vuol bene ci può stare tranquillamente accanto senza che noi dobbiamo "cancellare" o "giustificare" i suoi comportamenti ma, semplicemente, imparando a farci rispettare perché ci sono modi e modi per dire le cose. Sarebbe stato un bell'esempio che lei avrebbe dato a tutte le sue follower"

Ma cosa è successo esattamente? Nella fattispecie, Soraia stava parlando sui social accanto a Luca di ciò che stavano facendo nella mattinata masticando una gomma a bocca aperta.

L'ex tronista è quindi intervenuto bruscamente, dicendo:

"Però io una cosa chiedo, quando si mastica lo gomma che si masticasse in maniera adeguata che è sta "ciancicata?", mamma mia e magnala bene sta gomma"

L'ex corteggiatrice, visibilmente mortificata, ha quindi replicato dandogli ragione

"E' vero...è un bruttissimo vizio, mi impegnerò a masticare.."

Sul web si è subito scatenato un polverone contro Luca e il suo rimprovero, giudicato da molti eccessivo e poco rispetteso. In serata quindi, Soraia è voluta intervenire sulla questione, difendendo il suo fidanzato:

"Non sono solita a rispondere alle critiche o ai commenti negativi ma la situazione sta degenerando - ha dichairato Soraia - Luca mi ha solo fatto una battuta su come masticavo la "cicca". La cosa su cui ci dobbiamo concentrare è sulle dimostrazioni che ci da un uomo, come ci tratta, quanto ci ama. Era solo una battuta e ho tolto la storia perché si stava scatenando il pandemonio e onestamente non avevo voglia... perché credetemi era semplicemente una battuta magari ha avuto un modo un po' brusco ma non mi sono sentita offesa anzi stavo ridendo, ero molto molto tranquilla. Ho accanto un uomo che mi dimostra tanto altro non bisogna appigliarsi ad una risposta data in un momento di leggerezza mentre stavamo camminando. E poi voglio dire una cosa a tutte le donne visto che sono stata criticata come donna, secondo me bisognerebbe più preoccuparsi degli uomini quando di ti dicono quando ti amano, principessa , sei la luce dei miei occhi e poi dietro te ne fanno tante. Luca è una persona veramente rara e non mi frega nulla di quello che dite."

