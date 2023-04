Uomini e Donne, Luca Salatino e Soraia Ceruti sono in crisi? “Lei si è annoiata”, l’indiscrezione

Gossip TV

L'ex gieffino ed ex tronista di Uomini e Donne, Luca Salatino sembra stia vivendo un momento difficile con la fidanzata, Soraia Ceruti, l'ex corteggiatrice conosciuta nel dating show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Luca Salatino e Soraia Ceruti starebbero affrontando un'inaspettata crisi dopo la conclusione dell'avventura al Gf Vip dell'ex tronista romano

Dopo la decisione dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip di abbandonare la Casa a causa della forte nostalgia proprio nei confronti della compagna, la coppia, che nel corso delle prime settimane dopo l'addio alla Casa di Luca si è mostrata affiatatissima, sembra ora stia affrontando una crisi. Secondo quanto riferiscono le ultime indiscrezioni sulla coppia, Salatino e Soraia avrebbe passato la Pasqua separatamente, lui a Roma e lei a Como e motivi non sarebbe solo legati solo ad impegni professionali.

“Da persone vicino alla coppia, pare che le cose non vadano per niente bene. Lei si sarebbe annoiata di lui per varie cose che sanno loro ma sono in fase decisionale” ha fatto sapere l’esperta di gossip Deianira Marzano. Al momento non ci sono conferme o smentite da parte dei diretti interessati.

La coppia è uscita insieme da Uomini e Donne a maggio del 2022, quando Luca ha scelto di concludere il suo percorso sul trono con Soraia. Intervistato di recente al settimanale dedicato al programma, Luca, dopo aver lasciato la Casa del Gf Vip, ha dichiarato che le cose stavano proseguendo nel migliore dei modi, annunciando anche la convivenza.

"Mi sono trasferito a Como e da ieri sera conviviamo! Questo penso la dica tutta su come stanno andando le cose e su come sono andate fino a ora" , ha dichiarato Luca al settimanale dedicato al programma.

