Uomini e Donne, Luca Salatino e Soraia Ceruti, in crisi: l'ex corteggiatrice avvistata con un altro ragazzo

Gossip TV

Tra i due ex volti di Uomini e Donne sono sempre più rumorosi i rumors che vogliono la love story al capolinea

Sarebbe giunta al capolinea la storia d'amore nata all'interno del dating show di Uomini e Donne, tra Luca Salatino e Soraia Ceruti.

Uomini e Donne, sarebbe finita tra Luca Salatino e Soraia Ceruti, l'ex corteggiatrice avvistata con un altro ragazzo

Molti e insistenti rumors stanno gettando ombre sulla coppia che non solo appare distante fisicamente da tempo e non ha ancora smentito le voci ricorrenti di una rottura. A mettere benzina sul fuoco, è stata una segnalazione giunta a Deianira Marzano che ha diffuso le immagini di Soraia in compagnia di un altro ragazzo. "Buonasera, oggi ho visto Soraia al Vomero (Napoli, ndr) entrare in questa macchina. Alla guida un bel ragazzo”, la segnalazione fatta da un utente a Deianira. Poco dopo, è giunta un'altra segnalazione che ha confermato la prima: "Ciao io sono di Como e abito a tre metri da lei. Praticamente i nostri balconi confinano. In casa nuova non è mai entrata con Luca. Confermo che qui lo sanno tutti che che sta con quest’altro ragazzo. Lei lo ha confermato a un’amica in comune che ha un altro. Appena ha occasione di vederla di persona le racconta tutto (non vuole lasciare nulla di scritto)"

Anche l’esperto di gossip Alessandro Rosica ha dato per certo la fine della relazione tra i due ex volti del dating show di Uomini e Donne: “È finita la storia d’amore tra Luca Salatino e Soraia. È Ufficiale. Da tempo le cose non andavano più bene. Entrambi si stanno già rifacendo una vita”.

Un epilogo piuttosto amaro anche perché di recente, Salatino, ha partecipato all'ultima edizione del Gf Vip che ha deciso di lasciare prematuramente proprio per la grande mancanza che sentiva per la fidanzata Soraia.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.